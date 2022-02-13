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https://arabic.sputniknews.com/20220213/إبرام-مذكرة-تعاون-رياضي-بين-العراق-وإيران-1058495446.html
إبرام مذكرة تعاون رياضي بين العراق وإيران
إبرام مذكرة تعاون رياضي بين العراق وإيران
تم، اليوم الأحد، في طهران توقيع مذكرة تعاون بين العراق وإيران. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:29+0000
2022-02-13T12:29+0000
رياضة
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وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، هذه الاتفاقية نابعة من الرغبة الحقيقية في إدامة التعاون والنتسيق بين اللجنتين العراقية والإيرانية".وأضاف بحسب "الفرات نيوز": تداول الوفد العراقي أهم الأمور مع نظرائهم الإيرانيين، والمذكرة ستشمل ثلاثة فصول رئيسية هي المدربين والمعسكرات التدريبة وتبادل الخبرات".وحول المشاركة النسائية في الرياضة العراقية، قال حمودي: "ألزمنا الاتحادات بوجوب مشاركة 30% من العنصر النسوي للعمل في اللجان الأولمبية الوطنية".
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رياضة

إبرام مذكرة تعاون رياضي بين العراق وإيران

12:29 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKIالمنتخب العراقي
المنتخب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
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تم، اليوم الأحد، في طهران توقيع مذكرة تعاون بين العراق وإيران.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، هذه الاتفاقية نابعة من الرغبة الحقيقية في إدامة التعاون والنتسيق بين اللجنتين العراقية والإيرانية".
وأضاف بحسب "الفرات نيوز": تداول الوفد العراقي أهم الأمور مع نظرائهم الإيرانيين، والمذكرة ستشمل ثلاثة فصول رئيسية هي المدربين والمعسكرات التدريبة وتبادل الخبرات".
وحول المشاركة النسائية في الرياضة العراقية، قال حمودي: "ألزمنا الاتحادات بوجوب مشاركة 30% من العنصر النسوي للعمل في اللجان الأولمبية الوطنية".
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