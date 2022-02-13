https://arabic.sputniknews.com/20220213/إسرائيل-تنقل-رسالة-حاسمة-إلى-حماس-بشأن-الأوضاع-في-القدس-1058483654.html
إسرائيل تنقل رسالة حاسمة إلى حماس بشأن الأوضاع في القدس
إسرائيل تنقل رسالة حاسمة إلى حماس بشأن الأوضاع في القدس
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية نقلت رسالة حاسمة إلى حركة حماس عبر وساطة مصرية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:49+0000
2022-02-13T09:49+0000
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وذكرت صحيفة "ماقور ريشون"، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل نقلت رسائل إلى حركة حماس عبر مصر بشأن الأحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.ونقلت الصحيفة على لسان مصدر عسكري إسرائيلي أن حدوث التصعيد من قبل حركة حماس على خلفية الأحداث في مدينة القدس سينتهي بعملية عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة "حارس الأسوار 2"، على غرار العملية الأخيرة على القطاع في شهر مايو/أيار الماضي.وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قد ذكر الأسبوع الماضي أن قواته العسكرية تتدرب على كيفية مواجهة عسكرية مع العرب في مدن الضفة الغربية أو مدينة القدس الغربية أو في قطاع غزة.وكانت صحيفة عبرية قد كشفت، أمس السبت، النقاب عن ظواهر وقضايا استراتيجية في الضفة الغربية تسبب القلق للقيادة الإسرائيلية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك 3 ظواهر حقيقية واستراتيجية تسبب القلق للقيادة الإسرائيلية، أولها تتمثل في ما تقوم به حركة حماس من بناء وتعزيز قوتها السياسية في مدن الضفة الغربية، ومحاولتها السيطرة على مراكز القوى في السلطة الفلسطينية.وتأتي هذه الظاهرة المقلقة لإسرائيل في ظل استعداد تل أبيب لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وغيابه عن الحلبة السياسية وما قد يتخللها من صراع بين قيادات من فتح على رئاسة السلطة الفلسطينية.والظاهرة الثانية التي تسبب توترا لإسرائيل تتمثل في التراجع المستمر في شعبية السلطة بزعامة محمود عباس، وتآكل قدرة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية على فرض سيطرتها في مدن الضفة الغربية.وبشأن الظاهرة الاستراتيجية الثالثة التي تقلق إسرائيل في الضفة الغربية، فهي مدى الاستعدادات التي تقوم بها بعض الجهات الفلسطينية للمرحلة التي تلي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وما قد يترتب عنها من صراعات دموية تسبب حالة من الفوضى العارمة، ما يعني أنها قد تمثل تربة خصبة لتنفيذ عمليات أو أهداف ضد الإسرائيليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/إعلام-3-ظواهر-تقلق-إسرائيل-في-الضفة-الغربية-1058461644.html
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أخبار فلسطين اليوم, القدس, حركة حماس, مصر, العالم العربي
إسرائيل تنقل رسالة حاسمة إلى حماس بشأن الأوضاع في القدس
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية نقلت رسالة حاسمة إلى حركة حماس عبر وساطة مصرية.
وذكرت صحيفة "ماقور ريشون"، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل نقلت رسائل إلى حركة حماس عبر مصر بشأن الأحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة على لسان مصدر عسكري إسرائيلي أن حدوث التصعيد من قبل حركة حماس على خلفية الأحداث في مدينة القدس سينتهي بعملية عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة "حارس الأسوار 2"، على غرار العملية الأخيرة على القطاع في شهر مايو/أيار الماضي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قد ذكر الأسبوع الماضي أن قواته العسكرية تتدرب على كيفية مواجهة عسكرية مع العرب في مدن الضفة الغربية أو مدينة القدس
الغربية أو في قطاع غزة.
وكانت صحيفة عبرية قد كشفت، أمس السبت، النقاب عن ظواهر وقضايا استراتيجية في الضفة الغربية تسبب القلق للقيادة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك 3 ظواهر حقيقية واستراتيجية تسبب القلق للقيادة الإسرائيلية، أولها تتمثل في ما تقوم به حركة حماس من بناء وتعزيز قوتها السياسية في مدن الضفة الغربية، ومحاولتها السيطرة على مراكز القوى في السلطة الفلسطينية.
وتأتي هذه الظاهرة المقلقة لإسرائيل في ظل استعداد تل أبيب لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني
، محمود عباس (أبو مازن)، وغيابه عن الحلبة السياسية وما قد يتخللها من صراع بين قيادات من فتح على رئاسة السلطة الفلسطينية.
والظاهرة الثانية التي تسبب توترا لإسرائيل تتمثل في التراجع المستمر في شعبية السلطة بزعامة محمود عباس، وتآكل قدرة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية على فرض سيطرتها في مدن الضفة الغربية.
وبشأن الظاهرة الاستراتيجية الثالثة التي تقلق إسرائيل في الضفة الغربية، فهي مدى الاستعدادات التي تقوم بها بعض الجهات الفلسطينية للمرحلة التي تلي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وما قد يترتب عنها من صراعات دموية تسبب حالة من الفوضى العارمة، ما يعني أنها قد تمثل تربة خصبة لتنفيذ عمليات أو أهداف ضد الإسرائيليين.