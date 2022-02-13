إسرائيل تواصل الاستعدادات لعودة مواطنيها من أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، إن بلاده تواصل الاستعدادات لعودة مواطنيها من أوكرانيا.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن السلطات الإسرائيلية تجري، دوما، تقييما للوصع في أوكرانيا، موضحا أنه خلال الـ 48 الساعة المقبلة هناك 10 رحلات جوية من كييف إلى تل أبيب.
בהערכת המצב השתתפו נציגי משרד התחבורה, רשות שדות התעופה, נציגי משרד החינוך, הסוכנות היהודית ונתיב. בהערכת המצב הוצגה ההערכות המדינית והקונסולרית למגוון תרחישים. משרד החוץ יקיים שני חיתוכי מצב כל יום בוקר וערב וישאר לעבוד במתכונת חירום.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 13, 2022
وأفاد لابيد بأن الرحلات الجوية التي عادت، أمس، من أوكرانيا كانت ممتلئة، مشيرا إلى أن هناك مخطط بـ 32 رحلة في الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين الإسرائيليين بالعودة من أوكرانيا على تلك الرحلات الجوية.
ولفت وزير الخارجية الإسرائيلية إلى أن عائلات البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طريقها إلى البلاد.
רה"מ בנט הורה להיערך לקרוא לישראלים לעזוב את אוקראינה @BarakRavid pic.twitter.com/ibhsmqIpDu— וואלה! (@WallaNews) February 12, 2022
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت، مساء أمس السبت، أن شركة "أركيع" للطيران الإسرائيلي قد تلقت أوامر مباشرة من وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعادة مواطنيها من أوكرانيا، في رحلات طيران مباشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد تحدث مع السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخال برودسكي، بشأن إجلاء البعثة الإسرائيلية هناك، وتلقى معلومات وإفادات عن الوضع في البلاد. فيما نقل الصحفي والإعلامي في هيئة البث الإسرائيلية وموقع واللا العبري، أن الجالية اليهودية في أوكرانيا تقدر ما بين 150- 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي.
وتم تسجيل حوالي 4500 إسرائيلي في أوكرانيا لتلقي التحديثات العاجلة من وزارة الخارجية في كييف.
שר החוץ לפיד שוחח עם שגריר ישראל מיכאל ברודסקי וידבר בהמשך עם שאר השליחים הישראלים בשגרירות כדי לקבל דיווח ישיר על המצב. האגף הקונסולרי יתגבר את המדור הקונסולרי בקייב בעובדים שישוגרו מהארץ כדי לתת מענה לפניות חירום של ישראלים בדגש על הוצאת דרכונים ומסמכי נסיעה— Barak Ravid (@BarakRavid) February 12, 2022
ويشار إلى أن إسرائيل قررت في نهاية جلسة استثنائية لتقييم الوضع، تسريع استعداداتها لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد، وطاقم من وزراته، إضافة إلى مستشار الأمن القومي أيال حولتا، وعدد من المسؤولين الآخرين.
وتقرر في نهاية الجلسة تسريع الإجراءات والاستعدادات الإسرائيلية لإعادة المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا إلى بلدهم، وانتقلت وزارة الخارجية إلى العمل بـ "صيغة الطوارئ".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.