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https://arabic.sputniknews.com/20220213/إصابة-فلسطيني-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1058520742.html
إصابة فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
إصابة فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
أصيب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، وفق إعلام عبري. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T21:17+0000
2022-02-13T21:17+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت قرية السيلة الحارثية غربي جنين، لتنفيذ أمر عسكري بهدم منزل أحد المعتقلين المتهمين بالضلوع في عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين مسلحين فلسطينيين والقوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجراح وصفت بالبالغة.وكانت إسرائيل قد أخطرت 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في قتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية في 16 ديسمبر الماضي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إصابة فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

21:17 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أصيب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت قرية السيلة الحارثية غربي جنين، لتنفيذ أمر عسكري بهدم منزل أحد المعتقلين المتهمين بالضلوع في عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين مسلحين فلسطينيين والقوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجراح وصفت بالبالغة.
وكانت إسرائيل قد أخطرت 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في قتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية في 16 ديسمبر الماضي.
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