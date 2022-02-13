https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-إسرائيلي-الحرب-في-أوكرانيا-قد-تؤدي-لاتفاق-نووي-سيئ-مع-إيران-1058507146.html

إعلام إسرائيلي: الحرب في أوكرانيا قد تؤدي لاتفاق نووي سيئ مع إيران

إعلام إسرائيلي: الحرب في أوكرانيا قد تؤدي لاتفاق نووي سيئ مع إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن اندلاع حرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى التوقيع على اتفاق نووي سيئ مع إيران. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T15:04+0000

2022-02-13T15:04+0000

2022-02-13T15:04+0000

إيران

جو بايدن

إسرائيل

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين أن اندلاع حرب شرقي أوروبا بين روسيا وأوكرانيا سيقلص اهتمام المجتمع الدولي بالملف النووي الإيراني والمباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.وذكرت المصادر الإسرائيلية أن متابعة الإدارة الأمريكية لمجريات الوضع والأزمة الأوكرانية ربما يدفعها لتقديم تنازلات أكبر للإيرانيين في مفاوضات فيينا، موضحة أن هناك انتقادات أمريكية داخلية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لإدارة جو بايدن، بشأن سياستها تجاه النووي الإيراني.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك حوالي 33 سيناتورا جمهوريا وديمقراطيا قد بعثوا برسالة للرئيس بايدن طالبوا فيها باستمرار الخط المتشدد تجاه إيران، وعدم رفع العقوبات عنها، وعدم تقديم أي تنازلات تذكر للجانب الإيراني في مفاوضات فيينا.وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/إيران-الحفاظ-على-القدرات-النووية-السلمية-لن-تستبعد-عن-الطاولة-1058441749.html

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إيران, جو بايدن, إسرائيل