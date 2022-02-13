https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-البرلمان-الألماني-يعيد-انتخاب-شتاينماير-رئيسا-للبلاد-1058501430.html
شتاينماير بعد إعادة انتخابه: أدعو بوتين لاختيار طريق السلام
شتاينماير بعد إعادة انتخابه: أدعو بوتين لاختيار طريق السلام
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجمعية الفيدرالية (الاتحادية) أعادت، اليوم الأحد، انتخاب شتاينماير رئيسا للبلاد، وصرح شتاينماير بعد إعادة انتخابه بأن حشد القوات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:14+0000
2022-02-13T14:14+0000
2022-02-13T14:19+0000
العالم
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وحسبما قال رئيس البرلمان الألماني بيربل باس، الذي ترأس الجمعية الفيدرالية: "أعادت الجمعية الفيدرالية الألمانية انتخاب فرانك فالتر شتاينماير رئيسا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات".وقال شتاينماير بعد إعادة انتخابه: "حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا خطر محدق". مضيفا: "أدعو بوتين لاختيار طريق السلام".حظي ترشيح شتاينماير بدعم كل من أحزاب الائتلاف الحاكم وكتلة المعارضة المكونة من الاتحادات الاجتماعية الديمقراطية والمسيحية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شتاينماير بعد إعادة انتخابه: أدعو بوتين لاختيار طريق السلام
14:14 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجمعية الفيدرالية (الاتحادية) أعادت، اليوم الأحد، انتخاب شتاينماير رئيسا للبلاد، وصرح شتاينماير بعد إعادة انتخابه بأن حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا خطر محدق.
وحسبما قال رئيس البرلمان الألماني بيربل باس، الذي ترأس الجمعية الفيدرالية: "أعادت الجمعية الفيدرالية الألمانية انتخاب فرانك فالتر شتاينماير رئيسا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات".
وقال شتاينماير بعد إعادة انتخابه: "حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا خطر محدق". مضيفا: "أدعو بوتين لاختيار طريق السلام".
حظي ترشيح شتاينماير بدعم كل من أحزاب الائتلاف الحاكم وكتلة المعارضة المكونة من الاتحادات الاجتماعية الديمقراطية والمسيحية.