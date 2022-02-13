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إعلام: المغرب يوقع اتفاقية شراء نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار
إعلام: المغرب يوقع اتفاقية شراء نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:22+0000
2022-02-13T13:22+0000
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت مع الحكومة المغربية اتفاقا يقضي ببيع نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار.وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه من قبل غاي بارليف، مدير مصنع الصواريخ، وشارون بيتون، مسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج والمغرب، وهي الصفقة التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة الإسرائيلية.وتشمل الصفقة نظام دفاع جوي متقدم من نوع "Barak 8"، وهي الصفقة التي جاءت على خلفية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى العاصمة المغربية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، استمرت عدة أيام.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، آنذاك، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/المغرب-يشتري-أسلحة-حديثة-من-إسرائيل-1053270832.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل

إعلام: المغرب يوقع اتفاقية شراء نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار

13:22 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار.
ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت مع الحكومة المغربية اتفاقا يقضي ببيع نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار.
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المغرب يشتري أسلحة حديثة من إسرائيل
25 نوفمبر 2021, 12:03 GMT
وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه من قبل غاي بارليف، مدير مصنع الصواريخ، وشارون بيتون، مسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج والمغرب، وهي الصفقة التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة الإسرائيلية.
وتشمل الصفقة نظام دفاع جوي متقدم من نوع "Barak 8"، وهي الصفقة التي جاءت على خلفية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى العاصمة المغربية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، استمرت عدة أيام.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، آنذاك، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
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