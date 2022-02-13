https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-الموساد-ساعد-في-إحباط-12-مخططا-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1058487339.html

إعلام: الموساد ساعد في إحباط 12 مخططا ضد إسرائيليين في تركيا

إعلام: الموساد ساعد في إحباط 12 مخططا ضد إسرائيليين في تركيا

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن إحباط الموساد الإسرائيلي 12 مخططا ضد إسرائيليين في تركيا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:55+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الأحد، أن الموساد ساعد في إحباط 12 مخططا لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين فقط، وبأن جهاز الموساد قد عزز علاقته بنظيره التركي "جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)".وأشارت القناة العبرية إلى أنه رغم توتر العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الأعوام القليلة الماضية، فإن العلاقة بين الموساد ونظيره التركي "جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)" قد توطدت وتعززت، بشكل واضح.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا رفيع المستوى من مسؤولي جهاز الموساد زار تركيا مؤخرا، على رأسه ديفيد بارنيع، رئيس الجهاز نفسه، الذي يشرف، بشكل شخصي، على العلاقات الاستخبارية مع تركيا.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نشرت، أول أمس الجمعة، أن إعلان تركيا عن إلقاء القبض على خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي قد تم بعد مراجعة كبيرة ودقيقة من قبل السلطات التركية، خاصة في ظل عدم رغبة الأتراك في أي مواجهة مع إيران.وأكدت الصحيفة أن إيران تجمع معلومات عن أهداف إسرائيلية حول العالم، خاصة في تركيا، وهو ما تأخذه السلطات الإسرائيلية بمحمل من الجد، فضلا عن كونه إشارة تحذير للمواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى تركيا كثيرا.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الكشف عن تلك الخلية الإرهابية الإيرانية ربما يكون استباقا لزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، خلال الشهر المقبل، ومحاولة تركية لتحسين العلاقات مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن دهشتها من إعلان تركيا للخلية رغم عدم رغبة الأتراك لإثارة أي مشاكل مع البلد الجار وصاحب العلاقات الوثيقة والتاريخية، إيران.وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال الإسرائيلي، يائير غيلير، رغم علمه بمحاولة إيران اغتياله، في تركيا، لكنه فضّل البقاء فيها، بزعم أنه "يحب إسطنبول حقا"، ولم يقبل دعوة جهاز الموساد الإسرائيلي العودة إلى تل أبيب.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أجرت، صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا برجل الأعمال الإسرائيلي الذي يقطن في تركيا، أكد خلاله أنه بخير، معربا عن شكره للسلطات التركية وسعادته بإلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي حاولت اغتياله.وأضاف يائير غيلير خلال الاتصال الهاتفي بالقناة العبرية، مقدما الشكر لمن قدم له يد المساعدة واهتم بحمايته.ونقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام تركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالقبض على خلية إيرانية من 8 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية، خططت لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير غيلير، وذلك ردا على اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة.للمزيد: مسؤول إسرائيلي بارز يزور تركيا سراوذكرت تلك الوسائل أن العملية استهدفت أيضا ضرب العلاقات التركية الإسرائيلية، خاصة وأن غيلير "معروف بإنجازاته العلمية في مجالات الدفاع والأمن"، موضحة أن "شبكة التجسس الإيرانية راقبت مقر شركة غيلير ومقر إقامته في إسطنبول".وأوضحت الصحيفة أنه "عقد اجتماع بين جهاز الموساد الإسرائيلي والمخابرات التركية في أنقرة، بهدف إحباط محاولة الاغتيال"، مضيفة أنه "بعد الاجتماع تقرر نقل رجل الأعمال إلى منزل آمن".

https://arabic.sputniknews.com/20220211/بعد-محاولة-اغتياله-في-تركيا-رجل-أعمال-إسرائيلي-علمت-أن-الإيرانيين-يتعقبونني-1058369800.html

https://arabic.sputniknews.com/20220211/صحيفة-عبرية-تنشر-تفاصيل-محاولة-اغتيال-رجل-أعمال-إسرائيلي-في-تركيا-1058379613.html

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