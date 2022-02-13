https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-واشنطن-تستعد-لسحب-جميع-دبلوماسييها-في-كييف-خلال-يوم-أو-يومين-1058522144.html

إعلام: واشنطن تستعد لسحب جميع دبلوماسييها في كييف خلال يوم أو يومين

إعلام: واشنطن تستعد لسحب جميع دبلوماسييها في كييف خلال يوم أو يومين

تخطط الولايات المتحدة لسحب جميع دبلوماسييها المتبقين في كييف في غضون يوم أو يومين على أقصى تقدير، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T23:26+0000

2022-02-13T23:26+0000

2022-02-13T23:26+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056765945_0:0:1712:963_1920x0_80_0_0_946be54301eea968980b80c8ed4a0227.jpg

وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من كييف في غضون (24-48 ساعة قادمة).كما حثت الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ووافقت بولندا على مساعدة الأمريكيين على مغادرة كييف من خلال تبسيط إجراءات الدخول، وفقا للسفارة الأمريكية في أوكرانيا.وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده في هونولولو، هاواي، السبت، أمرنا بمغادرة معظم الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية في كييف لأن "خطر العمل العسكري الروسي مرتفع ووشيك بما فيه الكفاية، لدرجة أن هذا هو الشيء الحكيم الذي يجب القيام به".وقال بلينكن إن فريقًا دبلوماسيًا أمريكيًا أساسيًا سيبقى في أوكرانيا لمواصلة العمل هناك مع الزملاء الأوكرانيين.في الأشهر القليلة الماضية، اتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه أن الاتهامات ذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/الرئيس-الأوكراني-يطلب-من-أمريكا-مزيدا-من-الدعم-ويدعو-بايدن-لزيارة-بلاده-1058518465.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية