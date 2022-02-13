https://arabic.sputniknews.com/20220213/إلغاء-الضرائب-والرسوم-على-بعض-المواد-الغذائية-والتجارة-الإلكترونية-في-الجزائر-1058516031.html
إلغاء الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية والتجارة الإلكترونية في الجزائر
إلغاء الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية والتجارة الإلكترونية في الجزائر
قررت الحكومة الجزائرية خلال اجتماع برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلغاء كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية، والتجارة الإلكترونية... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T18:15+0000
2022-02-13T18:15+0000
2022-02-13T18:21+0000
الجزائر
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102451/68/1024516833_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_1cd08deda368cceaa382b4fc532cc83d.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وأمر تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء "بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية"، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي.ووجه تبون بإلغاء "كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا".وأمر الرئيس الجزائري، الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، لحين استقرارها".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102451/68/1024516833_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_3aa8faa33a9c94e8f62d0273d3896cd0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, اقتصاد
إلغاء الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية والتجارة الإلكترونية في الجزائر
18:15 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 18:21 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
قررت الحكومة الجزائرية خلال اجتماع برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلغاء كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية، والتجارة الإلكترونية والهواتف النقالة.
الجزائر - سبوتنيك. وأمر تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء "بتجميد كل الضرائب والرسوم
، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية"، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي.
ووجه تبون بإلغاء "كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا".
وأمر الرئيس الجزائري، الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار
، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، لحين استقرارها".