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https://arabic.sputniknews.com/20220213/إيران-تكشف-عن-خطة-لبناء-قاعدة-فضائية-لإطلاق-الأقمار-الصناعية-1058497049.html
إيران تكشف عن خطة لبناء "قاعدة فضائية" لإطلاق الأقمار الصناعية
إيران تكشف عن خطة لبناء "قاعدة فضائية" لإطلاق الأقمار الصناعية
أعلنت السلطات الإيرانية عن "إعداد خطة لبناء قاعدة فضائية جديدة جنوب شرقي البلاد لإطلاق الأقمار الصناعية". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:46+0000
2022-02-13T12:46+0000
أخبار إيران
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وقال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة جابهار الحرة، نصر الله إبراهيمي، خلال لقائه برئيس منظمة الفضاء الإيراني: "إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء".وأضاف إبراهيمي، في تصريحاته التي نقلتها وكالة فارس الإيرانية، أن "منطقة جابهار، ستتحول إلى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لإنتاج الصلب والبتروكيمياويات"، لافتا أن "جابهار ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات، فضلا عن ميزاتها الاقتصادية".وأزاح الجيش الإيراني، في وقت سابق، الستار عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "تشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ البعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".وأضافت أن الصاروخ البعيد المدى والدقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إيران-تزيح-الستار-عن-10-منظومات-دفاعية-مطورة-1058492326.html
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أخبار إيران

إيران تكشف عن خطة لبناء "قاعدة فضائية" لإطلاق الأقمار الصناعية

12:46 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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أعلنت السلطات الإيرانية عن "إعداد خطة لبناء قاعدة فضائية جديدة جنوب شرقي البلاد لإطلاق الأقمار الصناعية".
وقال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة جابهار الحرة، نصر الله إبراهيمي، خلال لقائه برئيس منظمة الفضاء الإيراني: "إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء".
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية مطورة
12:10 GMT
وأضاف إبراهيمي، في تصريحاته التي نقلتها وكالة فارس الإيرانية، أن "منطقة جابهار، ستتحول إلى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لإنتاج الصلب والبتروكيمياويات"، لافتا أن "جابهار ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات، فضلا عن ميزاتها الاقتصادية".
وأزاح الجيش الإيراني، في وقت سابق، الستار عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "تشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ البعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".
وأضافت أن الصاروخ البعيد المدى والدقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".
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