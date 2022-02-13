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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/اكتشاف-3-إصابات-جديدة-بكورونا-في-أولمبياد-بكين-1058478414.html
اكتشاف 3 إصابات جديدة بكورونا في أولمبياد بكين
اكتشاف 3 إصابات جديدة بكورونا في أولمبياد بكين
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، اليوم الأحد، اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأفراد مرتبطين بالدورة، أمس السبت. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:14+0000
2022-02-13T07:21+0000
الصين
فيروس كورونا
بكين 2022
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ونقلت "رويترز" عن إشعار على الموقع الرسمي للدورة، أنه جرى اكتشاف إصابة شخصين بكورونا لدى وصولهما إلى المطار.وأوضح الإشعار أن الإصابة الأخرى كانت لأحد الموجودين بالفعل في قاعة "الحلقة المغلقة".تفصل الحلقة المغلقة بين جميع المشاركين في الدورة والجمهور، وصُنف إما على أنه رياضي أو مسؤول بأحد الفرق.وفي الرابع من الشهر الجاري، تم اكتشاف 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لكن المنظمين أكدوا أن الوضع تحت السيطرة والحالات محصورة في "الحلقة المغلقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/السعودي-فائق-عابدي-على-موعد-مع-التاريخ-في-أولمبياد-بكين-1058455782.html
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الصين, فيروس كورونا

اكتشاف 3 إصابات جديدة بكورونا في أولمبياد بكين

07:14 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 07:21 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورالألعاب الأولمبية الشتوية بدورتها الـ24 في الصين - أولمبياد بكين 2022
الألعاب الأولمبية الشتوية بدورتها الـ24 في الصين - أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، اليوم الأحد، اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأفراد مرتبطين بالدورة، أمس السبت.
ونقلت "رويترز" عن إشعار على الموقع الرسمي للدورة، أنه جرى اكتشاف إصابة شخصين بكورونا لدى وصولهما إلى المطار.
اللاعب السعودي فائق عابدي المشارك بأولمبياد بكين الشتوية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
بكين 2022
السعودي فائق عابدي على موعد مع التاريخ في أولمبياد بكين
أمس, 13:24 GMT
وأوضح الإشعار أن الإصابة الأخرى كانت لأحد الموجودين بالفعل في قاعة "الحلقة المغلقة".
تفصل الحلقة المغلقة بين جميع المشاركين في الدورة والجمهور، وصُنف إما على أنه رياضي أو مسؤول بأحد الفرق.
وفي الرابع من الشهر الجاري، تم اكتشاف 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لكن المنظمين أكدوا أن الوضع تحت السيطرة والحالات محصورة في "الحلقة المغلقة".
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