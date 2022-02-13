https://arabic.sputniknews.com/20220213/اكتشاف-3-إصابات-جديدة-بكورونا-في-أولمبياد-بكين-1058478414.html

اكتشاف 3 إصابات جديدة بكورونا في أولمبياد بكين

اكتشاف 3 إصابات جديدة بكورونا في أولمبياد بكين

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، اليوم الأحد، اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأفراد مرتبطين بالدورة، أمس السبت. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

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الصين

فيروس كورونا

بكين 2022

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ونقلت "رويترز" عن إشعار على الموقع الرسمي للدورة، أنه جرى اكتشاف إصابة شخصين بكورونا لدى وصولهما إلى المطار.وأوضح الإشعار أن الإصابة الأخرى كانت لأحد الموجودين بالفعل في قاعة "الحلقة المغلقة".تفصل الحلقة المغلقة بين جميع المشاركين في الدورة والجمهور، وصُنف إما على أنه رياضي أو مسؤول بأحد الفرق.وفي الرابع من الشهر الجاري، تم اكتشاف 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لكن المنظمين أكدوا أن الوضع تحت السيطرة والحالات محصورة في "الحلقة المغلقة".

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الصين, فيروس كورونا