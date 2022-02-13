https://arabic.sputniknews.com/20220213/الأرجنتيني-أروابارينا-يقترب-من-تدريب-منتخب-الإمارات-فيديو-1058500290.html
الأرجنتيني أروابارينا يقترب من تدريب منتخب الإمارات... فيديو
الأرجنتيني أروابارينا يقترب من تدريب منتخب الإمارات... فيديو
كشفت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، اقترب بنسبة كبيرة من قيادة منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، بعد إقالة الهولندي فان... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:29+0000
2022-02-13T13:29+0000
2022-02-13T13:29+0000
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأكدت قناة "أبو ظبي" الرياضية، أن أروابارينا هو من سيتولى تدريب منتخب الإمارات، وسيتم الإعلان رسميا عن توليه المهمة والتوقيع رسميا في وقت لاحق من اليوم.وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قرر، أمس السبت، إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك وجهازه المساعد.ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما حصد 9 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات.وسيلتقي المنتخب الإماراتي في آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2022 مع نظيره العراقي على ملعبه، قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة في شهر مارس/آذار المقبل.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الأرجنتيني أروابارينا يقترب من تدريب منتخب الإمارات... فيديو
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كشفت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، اقترب بنسبة كبيرة من قيادة منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، بعد إقالة الهولندي فان مارافيك.
وأكدت قناة "أبو ظبي" الرياضية، أن أروابارينا هو من سيتولى تدريب منتخب الإمارات، وسيتم الإعلان رسميا عن توليه المهمة والتوقيع رسميا في وقت لاحق من اليوم.
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قرر، أمس السبت، إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك
وجهازه المساعد.
ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما حصد 9 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات.
وسيلتقي المنتخب الإماراتي في آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2022 مع نظيره العراقي على ملعبه، قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة في شهر مارس/آذار المقبل.