https://arabic.sputniknews.com/20220213/الأمم-المتحدة-تعلن-إطلاق-سراح-4-ناشطات-أفغانيات-1058506067.html
الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 4 ناشطات أفغانيات
الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 4 ناشطات أفغانيات
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن السلطات الأفغانية أفرجت عن 4 ناشطات بعد أن فقدن قبل أسابيع. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:46+0000
2022-02-13T14:46+0000
2022-02-13T14:46+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان قولها إنه "بعد فترة طويلة من عدم اليقين بشأن مكان وجودهن وسلامتهن، أطلقت سلطات الأمر الواقع سراح الناشطات الأفغانيات الأربع المختفيات، وكذلك أقاربهم الذين فقدوا أيضا".وأوضحت الوكالة أن تامانا زاريابي بارياني وبروانا إبراهيمخل وزهرة محمدي ومرسال عيار كن قد اختفين بعد مشاركتهن في مسيرة مناهضة لـ"طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، لكن حكام أفغانستان الإسلاميين المتشددين نفوا باستمرار اعتقالهم.وتم الإفراج عن بروانا إبراهيمخل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، والتي كانت قد اختفت مع بارياني في 19 يناير/كانون الثاني ، بعد أيام من مشاركتها في تجمع حاشد في كابول للمطالبة بحق المرأة في العمل والتعليم، بعد ذلك بأسابيع، اختفت كل من زهرة محمدي ومرسال عيار.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 في المئة من موازنة البلاد.وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع، مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 4 ناشطات أفغانيات
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن السلطات الأفغانية أفرجت عن 4 ناشطات بعد أن فقدن قبل أسابيع.
ونقلت "فرانس برس" عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان قولها إنه "بعد فترة طويلة من عدم اليقين بشأن مكان وجودهن وسلامتهن، أطلقت سلطات الأمر الواقع سراح الناشطات الأفغانيات الأربع المختفيات، وكذلك أقاربهم الذين فقدوا أيضا".
وأوضحت الوكالة أن تامانا زاريابي بارياني وبروانا إبراهيمخل وزهرة محمدي ومرسال عيار كن قد اختفين بعد مشاركتهن في مسيرة مناهضة لـ"طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، لكن حكام أفغانستان الإسلاميين المتشددين نفوا باستمرار اعتقالهم.
وتم الإفراج عن بروانا إبراهيمخل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، والتي كانت قد اختفت مع بارياني في 19 يناير/كانون الثاني ، بعد أيام من مشاركتها في تجمع حاشد في كابول للمطالبة بحق المرأة في العمل والتعليم، بعد ذلك بأسابيع، اختفت كل من زهرة محمدي ومرسال عيار.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان
؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.
وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 في المئة من موازنة البلاد.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع، مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.