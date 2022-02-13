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الإمارات ترفع لافتة "كامل العدد" في صالاتها السينمائية ضمن إلغاء قيود كورونا

الإمارات ترفع لافتة "كامل العدد" في صالاتها السينمائية ضمن إلغاء قيود كورونا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن رفعها الطاقة الاستيعابية المسموح بها داخل دور العرض السينمائية إلى ‏الحد الأقصى، وذلك بداية من يوم الثلاثاء... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T13:30+0000

2022-02-13T13:30+0000

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صدر القرار عن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب في الإمارات، الذي أوضح في بيان له أنه جاء تماشيا مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية، وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في الدولة الخليجية، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.وأكد المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام، الدكتور راشد خلفان النعيمي، في البيان أن "الإمارات قدمت منذ بداية جائحة (كوفيد-19) نموذجا رائدا في التعامل المرن والاحترافي مع الأزمة العالمية، ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس التاجي، فضلا عن امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس".وأضاف النعيمي مشددا أن "مكتب تنظيم الإعلام سيكثف جهوده للتحقق من التقيّد الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة، حفاظا على الصحة العامة، كذلك الالتزام بتطبيق التصنيف العمري المعتمد على رواد الصالات السينمائية".وكانت السلطات الإماراتية أعلنت أنها ستلغي بشكل تدريجي القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" المستجد على الطاقة الاستيعابية بكافة المنشآت، لتصل إلى أقصاها بحلول منتصف الشهر الجاري.وأوضحت أن الدولة ستلغي قيود "كورونا" على الطاقة الاستيعابية بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في مختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية والترفيهية، بالإضافة إلى مراكز التسوق.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي