https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-بوقف-عنف-المستوطنين-والاستفزازات-غير-المسؤولة-في-الشيخ-جراح-1058515636.html

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة في الشيخ جراح

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة في الشيخ جراح

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستفزازات "غير المسؤولة" في هذه المنطقة "الحساسة". 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T18:05+0000

2022-02-13T18:05+0000

2022-02-13T18:05+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أحداث الشيخ جراح في القدس

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جاء ذلك في بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية نشرته مساء اليوم الأحد على حسابها بموقع "فيسبوك".وقال البيان: "قلقون إزاء التطورات الجارية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والمواجهات العنيفة التي أدت إلى إصابة واعتقال العديدين".وحذر من أن "عنف المستوطنين والاستفزازت غير المسؤولة بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى في هذه المنطقة الحساسة فقط تزيد التوتر ويجب أن تتوقف".واعتقلت الشرطة الإسرائيلية منذ صباح اليوم الأحد 8 فلسطينيين في حي الشيخ جراح، بعدما حاولوا التصدي لمستوطنين توافدوا على الحي الذي تقطنه أغلبية عربية منذ مساء أمس السبت، ما أدى لوقوع مواجهات.واقتحم النائب المتشدد في الكنيست الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" وعشرات المستوطنين حي الشيخ جراح وافتتح مكتبا برلمانيا هناك، احتجاجا على ما وصفه بعجز الشرطة عن حماية الأقلية اليهودية في الحي، عقب قيام مجهولين بإضرام النار في أحد منازلهم مساء الجمعة، دون وقوع إصابات.ووصفت حركة حماس اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة بأنه "لعب بالنار".وقال المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة: "إن هجوم المستوطنين بقيادة عضو الكنيست إيتمار بن غفير على أهلنا في حي الشيخ جراح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار".فيما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان "نحذر الاحتلال من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار هذه الاعتداءات، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عمّا يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح".وسبق أن أقدم بن غفير على تلك الخطوة، قبل تسعة أشهر، وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بالقدس المحتلة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو/آيار الماضي.وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وشهد العام الماضي عددا لا بأس به من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/حماس-اعتداءات-المستوطنين-على-الفلسطينيين-في-الشيخ-جراح-لعب-بالنار-1058484321.html

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أخبار الاتحاد الأوروبي, أحداث الشيخ جراح في القدس