عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الوطني-لنقابات-العمال-في-لبنان-يرفض-وقف-تنفيذ-قرار-بيرم-1058481950.html
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يرفض وقف تنفيذ قرار بيرم
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يرفض وقف تنفيذ قرار بيرم
رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 والذي بموجبه يتم إيقاف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:56+0000
2022-02-13T08:56+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049752116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c58e3fa3059f905886340b9d9c217ed0.jpg
وأوضح الاتحاد الوطني سبب ذلك "تجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين".وقال في بيان: "نتضامن مع وزير العمل ومع الفلسطينيين في المخيمات، الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني وهم يقطنون معنا في لبنان، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة"، حسب "إل بي سي".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049752116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa588974f23b7f6d3128c8d1b95fe391.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يرفض وقف تنفيذ قرار بيرم

08:56 GMT 13.02.2022
© REUTERS / Imad Creidiمرفأ بيروت بعد عام من الانفجار، لبنان 2 أغسطس 2021
مرفأ بيروت بعد عام من الانفجار، لبنان 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Imad Creidi
تابعنا عبرGoogle news
رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 والذي بموجبه يتم إيقاف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم الصادر في 25/11/2022 رقم 96/1.
وأوضح الاتحاد الوطني سبب ذلك "تجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين".

وقال في بيان: "نتضامن مع وزير العمل ومع الفلسطينيين في المخيمات، الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني وهم يقطنون معنا في لبنان، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة"، حسب "إل بي سي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала