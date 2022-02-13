https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الوطني-لنقابات-العمال-في-لبنان-يرفض-وقف-تنفيذ-قرار-بيرم-1058481950.html
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يرفض وقف تنفيذ قرار بيرم
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يرفض وقف تنفيذ قرار بيرم
رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 والذي بموجبه يتم إيقاف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:56+0000
2022-02-13T08:56+0000
2022-02-13T08:56+0000
العالم العربي
لبنان
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وأوضح الاتحاد الوطني سبب ذلك "تجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين".وقال في بيان: "نتضامن مع وزير العمل ومع الفلسطينيين في المخيمات، الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني وهم يقطنون معنا في لبنان، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة"، حسب "إل بي سي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يرفض وقف تنفيذ قرار بيرم
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رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 والذي بموجبه يتم إيقاف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم الصادر في 25/11/2022 رقم 96/1.
وأوضح الاتحاد الوطني سبب ذلك "تجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين".
وقال في بيان: "نتضامن مع وزير العمل ومع الفلسطينيين في المخيمات
، الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني وهم يقطنون معنا في لبنان، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة"، حسب "إل بي سي".