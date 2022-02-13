https://arabic.sputniknews.com/20220213/البابا-عن-أوكرانيا-أعهد-بكل-جهد-من-أجل-السلام-إلى-شفاعة-العذراء-1058492642.html
البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء
البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء
أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يعهد بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:16+0000
2022-02-13T12:16+0000
2022-02-13T12:16+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال البابا: "أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين".تأكيدات البابا جاءت أمام آلاف المصلين الذي تجمعوا في ساحة القديس بطرس من أجل الاستماع إلى رسالته الأسبوعية اليوم الأحد.وكان البابا فرنسيس قد وجّه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.وقال: "دعونا نصلي في صمت"، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.ونفت موسكو مرارا أنها تخطط للغزو ووصفت هذه التحذيرات بأنها "هستيريا استفزازية".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/البابا-يقترح-الأربعاء-المقبل-يوما-للصلاة-من-أجل-أوكرانيا-1056873875.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا
البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء
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أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يعهد بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال البابا: "أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين".
تأكيدات البابا جاءت أمام آلاف المصلين الذي تجمعوا في ساحة القديس بطرس من أجل الاستماع إلى رسالته الأسبوعية اليوم الأحد.
وقاد البابا الحشود في ساحة القديس بطرس في صلاة صامتة من أجل أوكرانيا، مناشدا ضمائر السياسيين السعي لتحقيق السلام.
وكان البابا فرنسيس قد وجّه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.
وعن رؤيته للأوضاع في أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية، قال البابا: "الأخبار الواردة من أوكرانيا مقلقة للغاية".
وقال: "دعونا نصلي في صمت"، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.
وقد تحدث فرنسيس بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وتعزل موسكو.
ونفت موسكو مرارا أنها تخطط للغزو ووصفت هذه التحذيرات بأنها "هستيريا استفزازية".