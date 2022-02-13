https://arabic.sputniknews.com/20220213/البابا-عن-أوكرانيا-أعهد-بكل-جهد-من-أجل-السلام-إلى-شفاعة-العذراء-1058492642.html

البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء

البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يعهد بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T12:16+0000

2022-02-13T12:16+0000

2022-02-13T12:16+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

أخبار أوكرانيا

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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال البابا: "أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين".تأكيدات البابا جاءت أمام آلاف المصلين الذي تجمعوا في ساحة القديس بطرس من أجل الاستماع إلى رسالته الأسبوعية اليوم الأحد.وكان البابا فرنسيس قد وجّه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.وقال: "دعونا نصلي في صمت"، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.ونفت موسكو مرارا أنها تخطط للغزو ووصفت هذه التحذيرات بأنها "هستيريا استفزازية".

https://arabic.sputniknews.com/20220123/البابا-يقترح-الأربعاء-المقبل-يوما-للصلاة-من-أجل-أوكرانيا-1056873875.html

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا