عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/البابا-عن-أوكرانيا-أعهد-بكل-جهد-من-أجل-السلام-إلى-شفاعة-العذراء-1058492642.html
البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء
البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء
أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يعهد بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:16+0000
2022-02-13T12:16+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290861_193:0:3834:2048_1920x0_80_0_0_a4eaaf46407fe1e60e7ee1bbdca1187c.jpg
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال البابا: "أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين".تأكيدات البابا جاءت أمام آلاف المصلين الذي تجمعوا في ساحة القديس بطرس من أجل الاستماع إلى رسالته الأسبوعية اليوم الأحد.وكان البابا فرنسيس قد وجّه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.وقال: "دعونا نصلي في صمت"، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.ونفت موسكو مرارا أنها تخطط للغزو ووصفت هذه التحذيرات بأنها "هستيريا استفزازية".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/البابا-يقترح-الأربعاء-المقبل-يوما-للصلاة-من-أجل-أوكرانيا-1056873875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290861_648:0:3379:2048_1920x0_80_0_0_658a80009c043e552c4f9dcb8306eb20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا

البابا عن أوكرانيا: أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء

12:16 GMT 13.02.2022
© REUTERS / REUTERS TVالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / REUTERS TV
تابعنا عبرGoogle news
أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يعهد بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال البابا: "أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين".
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
23 يناير, 13:19 GMT
تأكيدات البابا جاءت أمام آلاف المصلين الذي تجمعوا في ساحة القديس بطرس من أجل الاستماع إلى رسالته الأسبوعية اليوم الأحد.

وقاد البابا الحشود في ساحة القديس بطرس في صلاة صامتة من أجل أوكرانيا، مناشدا ضمائر السياسيين السعي لتحقيق السلام.

وكان البابا فرنسيس قد وجّه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.

وعن رؤيته للأوضاع في أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية، قال البابا: "الأخبار الواردة من أوكرانيا مقلقة للغاية".

وقال: "دعونا نصلي في صمت"، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.

وقد تحدث فرنسيس بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وتعزل موسكو.

ونفت موسكو مرارا أنها تخطط للغزو ووصفت هذه التحذيرات بأنها "هستيريا استفزازية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала