https://arabic.sputniknews.com/20220213/البرهان-يستقبل-وفد-الاتحاد-الأفريقي-ويعرض-رؤية-لحل-الأزمة-السودانية-1058513326.html
البرهان يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ويعرض رؤية لحل الأزمة السودانية
البرهان يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ويعرض رؤية لحل الأزمة السودانية
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في البلاد. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:05+0000
2022-02-13T17:05+0000
2022-02-13T17:05+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/62/1044476280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d04a7dae561899f0a3890e3e6db5eb5.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال البرهان لوفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، حيث أصدر مجلس السيادة بيانا شدد فيه البرهان "على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان".وقدم البرهان، خلال اللقاء، رؤية الحكومة الحالية في السودان لحل الأزمة، حيث تشمل 4 محاور هي "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة متبقى الفترة الانتقالية وإجراء تعديلات علي الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها البرهان، في 25 أكتوبر 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/62/1044476280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30a301a78ece29e35949dc0de25e623c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
البرهان يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ويعرض رؤية لحل الأزمة السودانية
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال استقبال البرهان لوفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، حيث أصدر مجلس السيادة بيانا شدد فيه البرهان "على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان".
وقدم البرهان، خلال اللقاء، رؤية الحكومة الحالية في السودان لحل الأزمة، حيث تشمل 4 محاور هي "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة متبقى الفترة الانتقالية وإجراء تعديلات علي الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة
ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
وأضاف بيان مجلس السيادة أن زيارة وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، تأتي "فى هذه المرحلة، للالتقاء بجميع الفاعلين والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الأفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها البرهان، في 25 أكتوبر 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.