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البنتاغون: لا يمكننا تأكيد تقارير تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء
https://arabic.sputniknews.com/20220213/البنتاغون-لا-يمكننا-تأكيد-تقارير-تفيد-بأن-روسيا-تخطط-لغزو-أوكرانيا-يوم-الأربعاء-1058504139.html
البنتاغون: لا يمكننا تأكيد تقارير تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء
البنتاغون: لا يمكننا تأكيد تقارير تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أنه لا يمكنه تأكيد التقارير، التي تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:20+0000
2022-02-13T14:26+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
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وقال كيربي خلال مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي": "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير" ، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعتقد أن "عملًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن".
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العالم, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد تقارير تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء

14:20 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 13.02.2022)
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يتبع
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أنه لا يمكنه تأكيد التقارير، التي تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء.
وقال كيربي خلال مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي": "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير" ، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعتقد أن "عملًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن".
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