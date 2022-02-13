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https://arabic.sputniknews.com/20220213/البنتاغون-واشنطن-لا-تبحث-فرض-عقوبات-استباقية-على-روسيا-1058512428.html
البنتاغون: واشنطن لا تبحث فرض "عقوبات استباقية" على روسيا
البنتاغون: واشنطن لا تبحث فرض "عقوبات استباقية" على روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأحد، أن "الإدارة الأمريكية، لا تبحث مسألة فرض عقوبات "استباقية" على روسيا، بسبب الأزمة الجارية في أوكرانيا". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:50+0000
2022-02-13T16:50+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "في الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية".وأوضح كيربي أنه "إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا في الوقت الحالي، فإن العقوبات ستفقد تأثيرها الرادع".وتابع: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضي قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-أمر-بإعادة-تمركز-قوات-أمريكية-خارج-أوكرانيا-1058460756.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: واشنطن لا تبحث فرض "عقوبات استباقية" على روسيا

16:50 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأحد، أن "الإدارة الأمريكية، لا تبحث مسألة فرض عقوبات "استباقية" على روسيا، بسبب الأزمة الجارية في أوكرانيا".
وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "في الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية".
وأوضح كيربي أنه "إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا في الوقت الحالي، فإن العقوبات ستفقد تأثيرها الرادع".
وتابع: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضي قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات".
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي أمر بإعادة تمركز قوات أمريكية خارج أوكرانيا
أمس, 14:59 GMT
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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