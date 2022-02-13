https://arabic.sputniknews.com/20220213/البيت-الأبيض-لا-يمكن-التنبؤ-بموعد-بدء-الحرب-تحديدا-في-أوكرانيا-وقد-لا-تحدث-مطلقا-1058507703.html
البيت الأبيض: لا يمكن التنبؤ بموعد بدء الحرب تحديدا في أوكرانيا وقد لا تحدث مطلقا
البيت الأبيض: لا يمكن التنبؤ بموعد بدء الحرب تحديدا في أوكرانيا وقد لا تحدث مطلقا
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي يوم الآن" ، لكن الولايات المتحدة ما زالت تأمل في أن تسود الدبلوماسية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:13+0000
2022-02-13T15:13+0000
2022-02-13T15:13+0000
العالم
منصب مستشار الأمن القومي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الإدارة الأمريكية لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب تحديدا في أوكرانيا، موضحا في الوقت ذاته أن الحرب قد لا تحدث مطلقا:وأضاف "هذا يشمل الأسبوع المقبل حتى نهاية الأولمبياد. بالطبع هذا قد يحدث بعد الأولمبياد، أو قد تختار روسيا طريق الدبلوماسية وهذا لا يزال ممكنا".وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة تعد قائمة من النخب الاقتصادية الروسية، لفرض عقوبات ضدها في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تكشف عن معلوماتها الاستخباراتية بشأن احتمال وقوع "غزو روسي" لأوكرانيا، لمنع وقوع الحرب وليس الترويج لها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منصب مستشار الأمن القومي, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: لا يمكن التنبؤ بموعد بدء الحرب تحديدا في أوكرانيا وقد لا تحدث مطلقا
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي يوم الآن" ، لكن الولايات المتحدة ما زالت تأمل في أن تسود الدبلوماسية.
وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الإدارة الأمريكية لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب
تحديدا في أوكرانيا، موضحا في الوقت ذاته أن الحرب قد لا تحدث مطلقا:
"لا يمكننا التنبؤ باليوم تحديدا، لكننا نقول إننا في الفترة التي يمكن أن تشن فيها روسيا هجوما وعملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا في أي يوم".
وأضاف "هذا يشمل الأسبوع المقبل حتى نهاية الأولمبياد. بالطبع هذا قد يحدث بعد الأولمبياد، أو قد تختار روسيا طريق الدبلوماسية وهذا لا يزال ممكنا".
وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة تعد قائمة من النخب الاقتصادية الروسية، لفرض عقوبات ضدها في حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.
وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تكشف عن معلوماتها الاستخباراتية بشأن احتمال وقوع "غزو روسي" لأوكرانيا، لمنع وقوع الحرب وليس الترويج لها.