https://arabic.sputniknews.com/20220213/التحالف-العربي-يتهم-أنصار-الله-باستخدام-مقرات-الدولة-في-صنعاء-لشن-عمليات-هجومية-1058521628.html
التحالف العربي يتهم "أنصار الله" باستخدام مقرات الدولة في صنعاء لشن عمليات هجومية
التحالف العربي يتهم "أنصار الله" باستخدام مقرات الدولة في صنعاء لشن عمليات هجومية
اتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله اليمنية باستخدام مقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء لشن عمليات هجوم على... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T21:56+0000
2022-02-13T21:56+0000
2022-02-13T21:56+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ودعا التحالف المدنيين إلى إخلاء مقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء، في إشارة إلى احتمالية استهدافها.وقال التحالف حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية".وأضاف: "استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".والخميس الماضي، أعلن التحالف أنه "سيقصف نقاطاً حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، داعياً المدنيين في صنعاء إلى "إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة"، وذلك على خلفية استهداف الجماعة مطار أبها الدولي بطائرة مُسيرة مفخخة، أوقعت 12مصاباً، سعوديون وأجانب، وأضراراً مادية، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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سبوتنيك عربي
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية
التحالف العربي يتهم "أنصار الله" باستخدام مقرات الدولة في صنعاء لشن عمليات هجومية
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اتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جماعة أنصار الله اليمنية باستخدام مقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء لشن عمليات هجوم على المملكة.
القاهرة- سبوتنيك. ودعا التحالف المدنيين إلى إخلاء مقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء، في إشارة إلى احتمالية استهدافها.
وقال التحالف حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية".
وأضاف: "استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".
وتابع: "نطلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً".
والخميس الماضي، أعلن التحالف أنه "سيقصف نقاطاً حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، داعياً المدنيين في صنعاء إلى "إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة"، وذلك على خلفية استهداف الجماعة مطار أبها الدولي بطائرة مُسيرة مفخخة، أوقعت 12مصاباً، سعوديون وأجانب، وأضراراً مادية، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.