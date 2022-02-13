https://arabic.sputniknews.com/20220213/التحالف-يلمح-إلى-عزمه-قصف-مقار-وزارات-يمنية-في-صنعاء-1058521441.html

التحالف يلمح إلى عزمه قصف مقار وزارات يمنية في صنعاء

التحالف يلمح إلى عزمه قصف مقار وزارات يمنية في صنعاء

ألمح التحالف الدولي، مساء اليوم الأحد، إلى عزمه قصف مقرات ووزارات يمنية بالعاصمة صنعاء، يتهم جماعة "أنصار الله" باتخاذها منطلقا لقصف أهداف في السعودية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T21:39+0000

2022-02-13T21:39+0000

2022-02-13T21:39+0000

قوات التحالف العربي

أنصار الله

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وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "نطلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلائها فوراً".وأضاف أنه "استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".وتابع التحالف في بيانه: "الحوثيون (أنصار الله) يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية".والخميس الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تبنيها هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان إن "مطار أبها يعتبر من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن"، مجددا تحذيره "للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية".في المقابل، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقتها، عن إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة بمطار "أبها" الدولي خلال اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه المطار.ولاحقا، أعلن التحالف أنه "سيقصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، داعياً المدنيين في صنعاء إلى "إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة".وأمس السبت، نفذ التحالف 3 غارات جوية على الأكاديمية العسكرية ومدرسة الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقاً) في شارع المطار شمال صنعاء، ومعسكر القوات الخاصة التابعة للحرس الجمهوري في منطقة الصُباحة بمديرية بني مطر غرب العاصمة، وفقاً لما أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-عسكري-هام-في-مطار-أبها-السعودي-1058321674.html

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قوات التحالف العربي, أنصار الله