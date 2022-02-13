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الجزائر تصدر تنويها جديدا لمواطنيها في أوكرانيا
الجزائر تصدر تنويها جديدا لمواطنيها في أوكرانيا
أصدرت سفارة الجزائر في أوكرانيا، اليوم الأحد، تنويها جديدا لمواطنيها الموجودين في الأراضي الأوكرانية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:48+0000
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وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، أن السفارة الجزائرية في كييف قد نشرت بيانا طالبت فيه المواطنين الجزائريين المقيمين في أوكرانيا ضرورة التواصل مع السفارة.وقالت السفارة في بيان لها: "نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ. يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة".ونشرت السفارة الجزائرية في أوكرانيا خطا هاتفيا أخضر ليكون تحت تصرف الجزائريين للتواصل معها.وتصاعدت حدة التوترات على الحدود الأوكرانية بعد ترويج واشنطن وحلفائها الغربيين لمزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، معتبرة تصاعد تلك الاتهامات بمثابة استفزاز لروسيا.وأقدمت واشنطن وعواصم غربية على إصدار تحذيرات لرعاياها بمغادرة أوكرانيا، متحدثة عن قرب "الغزو الروسي لأوكرانيا".وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء المقبل موعدا للغزو الروسي لكييف، وأبلغ به عددا من الزعماء حول العالم، حسب تصريحات صحفية.
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الجزائر

الجزائر تصدر تنويها جديدا لمواطنيها في أوكرانيا

11:48 GMT 13.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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أصدرت سفارة الجزائر في أوكرانيا، اليوم الأحد، تنويها جديدا لمواطنيها الموجودين في الأراضي الأوكرانية.
وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، أن السفارة الجزائرية في كييف قد نشرت بيانا طالبت فيه المواطنين الجزائريين المقيمين في أوكرانيا ضرورة التواصل مع السفارة.
شوهدت دمية كلب بولدوج بجانب الجنود البريطانيين خلال حفل الناتو للاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجد الناتو المعزز في الجزء الشرقي من الحلف في روكلا، ليتوانيا، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
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11:28 GMT
وقالت السفارة في بيان لها: "نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ. يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة".
ونشرت السفارة الجزائرية في أوكرانيا خطا هاتفيا أخضر ليكون تحت تصرف الجزائريين للتواصل معها.
وتصاعدت حدة التوترات على الحدود الأوكرانية بعد ترويج واشنطن وحلفائها الغربيين لمزاعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا قطعيا، معتبرة تصاعد تلك الاتهامات بمثابة استفزاز لروسيا.
وأقدمت واشنطن وعواصم غربية على إصدار تحذيرات لرعاياها بمغادرة أوكرانيا، متحدثة عن قرب "الغزو الروسي لأوكرانيا".
وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء المقبل موعدا للغزو الروسي لكييف، وأبلغ به عددا من الزعماء حول العالم، حسب تصريحات صحفية.
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