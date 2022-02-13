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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة تابعة له على الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة تابعة له على الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إسقاطه طائرة مسيرة تابعه له بالخطأ على الحدود اللبنانية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:30+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة اعتقد أنها مسيرة لبنانية قادمة من داخل الأراضي اللبنانية، ولكنه أخطأ في تحديد هوية تلك الطائرة المسيرة.ونقلت الإذاعة عن لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة بالخطأ، وأنه بصدد فتح تحقيق عاجل في الواقعة.من جانبه، أكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على طائرة مسيرة وأسقطتها على الحدود اللبنانية، نتيجة لخطأ في تحديد الهوية، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.وذكر أنه تبين من خلال التحقيق الأولي لواقعة إسقاط الطائرة المسيرة أن قوات الجيش الإسرائيلي اشتبهت في طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء الإسرائيلية من لبنان، مشيرا إلى أنه لم يلحق أي ضرر بالطائرة، ويجري التحقيق في الحادث.
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة تابعة له على الحدود اللبنانية

16:30 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إسقاطه طائرة مسيرة تابعه له بالخطأ على الحدود اللبنانية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة اعتقد أنها مسيرة لبنانية قادمة من داخل الأراضي اللبنانية، ولكنه أخطأ في تحديد هوية تلك الطائرة المسيرة.
ونقلت الإذاعة عن لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة بالخطأ، وأنه بصدد فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
من جانبه، أكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على طائرة مسيرة وأسقطتها على الحدود اللبنانية، نتيجة لخطأ في تحديد الهوية، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وذكر أنه تبين من خلال التحقيق الأولي لواقعة إسقاط الطائرة المسيرة أن قوات الجيش الإسرائيلي اشتبهت في طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء الإسرائيلية من لبنان، مشيرا إلى أنه لم يلحق أي ضرر بالطائرة، ويجري التحقيق في الحادث.
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