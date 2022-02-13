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https://arabic.sputniknews.com/20220213/الجيش-الإيراني-يكشف-أعظم-النعم-الإلهية-التي-يسعى-العدو-إلى-ضربها-1058485417.html
الجيش الإيراني يكشف "أعظم النعم الإلهية" التي يسعى العدو إلى ضربها
الجيش الإيراني يكشف "أعظم النعم الإلهية" التي يسعى العدو إلى ضربها
وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، الثورة الإيرانية بـ"أعظم النعم الإلهية"، مشيرة إلى أن "العدو يسعى لضربها وجبهة المقاومة". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:21+0000
2022-02-13T10:21+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الأركان الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، إنه "تم فرض الحظر الاقتصادي على منشآت عسكرية ودفاعية في إيران وحشد الأعداء إمكانياتهم للإطاحة بالنظام الإسلامي"، مؤكدا أن كل لحظة من الدفاع المقدس هي عاشوراء بالنسبة لإيران، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "الحفاظ على الثورة والنظام المقدس والدفاع عن ولاية الفقيه والقرآن والعقيدة العلوية وعاشوراء، واجب عام"، داعيا الإيرانيين إلى تحمل المسؤولية الجسيمة.وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة".وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".وأكد البيان أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".وأحيت إيران، الجمعة الماضي، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة: "لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نأمل بشعبنا فقط".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الرئيس-الإيراني-يطالب-باتخاذ-إجراء-جديد-بشأن-صدام-حسين-1058467250.html
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أخبار إيران

الجيش الإيراني يكشف "أعظم النعم الإلهية" التي يسعى العدو إلى ضربها

10:21 GMT 13.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSIالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
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وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، الثورة الإيرانية بـ"أعظم النعم الإلهية"، مشيرة إلى أن "العدو يسعى لضربها وجبهة المقاومة".
وقال المتحدث باسم الأركان الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، إنه "تم فرض الحظر الاقتصادي على منشآت عسكرية ودفاعية في إيران وحشد الأعداء إمكانياتهم للإطاحة بالنظام الإسلامي"، مؤكدا أن كل لحظة من الدفاع المقدس هي عاشوراء بالنسبة لإيران، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
الرئيس الإيراني يطالب باتخاذ إجراء جديد بشأن صدام حسين
أمس, 17:40 GMT
وأضاف أن "الحفاظ على الثورة والنظام المقدس والدفاع عن ولاية الفقيه والقرآن والعقيدة العلوية وعاشوراء، واجب عام"، داعيا الإيرانيين إلى تحمل المسؤولية الجسيمة.
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة".
وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".
وأكد البيان أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".
وأحيت إيران، الجمعة الماضي، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة: "لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نأمل بشعبنا فقط".
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