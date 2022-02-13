https://arabic.sputniknews.com/20220213/الحشد-الشعبي-يرفع-20-صاروخا-من-مخلفات-داعش-في-نينوى-1058520529.html
الحشد الشعبي يرفع 20 صاروخا من مخلفات "داعش" في نينوى
الحشد الشعبي يرفع 20 صاروخا من مخلفات "داعش" في نينوى
أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بأن قوات الحشد تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع "نمساوي" في سهل نينوى. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T21:05+0000
2022-02-13T21:05+0000
2022-02-13T21:05+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة بيانا قالت فيه إن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع (نمساوي) من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في سهل نينوى".جاء ذلك بعد اتصال ورد من أحد الفلاحين في قرية الفاضلية يفيد بوجود أجسام غريبة في أرضه وتخوفه من الاقتراب منها، بحسب البيان.وأضاف الحشد الشعبي أن عناصر من هندسة المتفجرات توجهت لاستطلاع الأرض العائدة للمواطن وبعد مسحها تم رفع 20 صاروخا نوع (نمساوي) من مخلفات تنظيم فلول داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث تم التخلص من تلك الصواريخ بتفجير مسيطر عليه.وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عملية أمنية جديدة في قاطع عمليات صلاح الدين، وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه أن "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".وبحسب بيان الهيئة، فقد انطلقت العملية بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الحشد الشعبي يرفع 20 صاروخا من مخلفات "داعش" في نينوى
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أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بأن قوات الحشد تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع "نمساوي" في سهل نينوى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن الهيئة بيانا قالت فيه إن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من رفع 20 صاروخا نوع (نمساوي) من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في سهل نينوى".
جاء ذلك بعد اتصال ورد من أحد الفلاحين في قرية الفاضلية يفيد بوجود أجسام غريبة في أرضه وتخوفه من الاقتراب منها، بحسب البيان.
وأضاف الحشد الشعبي
أن عناصر من هندسة المتفجرات توجهت لاستطلاع الأرض العائدة للمواطن وبعد مسحها تم رفع 20 صاروخا نوع (نمساوي) من مخلفات تنظيم فلول داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث تم التخلص من تلك الصواريخ بتفجير مسيطر عليه.
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عملية أمنية جديدة
في قاطع عمليات صلاح الدين، وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه أن "قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين".
وبحسب بيان الهيئة، فقد انطلقت العملية بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين .