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https://arabic.sputniknews.com/20220213/الحكم-ببقاء-رئيس-العراق-في-منصبه-حتى-انتخاب-من-يخلفه-1058514289.html
الحكم ببقاء رئيس العراق في منصبه حتى انتخاب من يخلفه
الحكم ببقاء رئيس العراق في منصبه حتى انتخاب من يخلفه
أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:14+0000
2022-02-13T17:14+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب قرار المحكمة، اليوم، فقد تقرر بقاء برهم صالح في المنصب حتى انتخاب خليفة له.وقالت المحكمة إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.واستندت المحكمة إلى الفقرة الثانية من المادة 72 والمادة 94 من دستور العراق لعام 2005.جاء قرار المحكمة في وقت أقرت فيه بعدم صحة ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفة ذلك للدستور.ووصف هوشيار زيباري الأمر بأنه "مسيس" رغم تأكيده احترام قرار القضاء.
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أخبار العراق اليوم

الحكم ببقاء رئيس العراق في منصبه حتى انتخاب من يخلفه

17:14 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه.
وحسب قرار المحكمة، اليوم، فقد تقرر بقاء برهم صالح في المنصب حتى انتخاب خليفة له.
وقالت المحكمة إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.
واستندت المحكمة إلى الفقرة الثانية من المادة 72 والمادة 94 من دستور العراق لعام 2005.
جاء قرار المحكمة في وقت أقرت فيه بعدم صحة ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفة ذلك للدستور.
ووصف هوشيار زيباري الأمر بأنه "مسيس" رغم تأكيده احترام قرار القضاء.
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