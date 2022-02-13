https://arabic.sputniknews.com/20220213/الحكومة-المصرية-ترد-على-أنباء-تزايد-حالات-الاختناق-بسبب-وصلات-الغاز-الحكومية-1058483521.html
الحكومة المصرية ترد على أنباء تزايد حالات الاختناق بسبب وصلات الغاز الحكومية
الحكومة المصرية ترد على أنباء تزايد حالات الاختناق بسبب وصلات الغاز الحكومية
نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله من تسبب وصلات الغاز التي تم تركيبها بمعرفة الوزارة المختصة، في تزايد حالات الاختناق والوفاة بين المواطنين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:45+0000
2022-02-13T09:45+0000
2022-02-13T09:45+0000
مصر
مجلس الوزراء المصري
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وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.ولفت البيان إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية نفت تلك الأنباء، مشددةً على سلامة وجودة جميع توصيلات الغاز الطبيعي في المنازل ومطابقتها لمعايير الأمان العالمية كافة.وناشد البيان المواطنين "عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع".
مصر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, مجلس الوزراء المصري
الحكومة المصرية ترد على أنباء تزايد حالات الاختناق بسبب وصلات الغاز الحكومية
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نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله من تسبب وصلات الغاز التي تم تركيبها بمعرفة الوزارة المختصة، في تزايد حالات الاختناق والوفاة بين المواطنين.
وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه لا صحة لتسبب
وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.
ولفت البيان إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية نفت تلك الأنباء، مشددةً على سلامة وجودة جميع توصيلات الغاز الطبيعي في المنازل ومطابقتها لمعايير الأمان العالمية كافة.
وأوضحت أن "الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب"، مؤكدةً أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل، حيث أثبتت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء، وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضاً عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم".
وناشد البيان المواطنين "عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع".