https://arabic.sputniknews.com/20220213/الخارجية-الروسية-قرار-إعادة-نشر-بعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بأوكرانيا-يدعو-للقلق-1058499928.html
الخارجية الروسية: قرار إعادة نشر بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا يدعو للقلق
الخارجية الروسية: قرار إعادة نشر بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا يدعو للقلق
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن قرار العديد من الدول بإعادة نشر موظفي البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:27+0000
2022-02-13T13:27+0000
2022-02-13T13:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "هذا القرار لا يمكن ألا أن يتسبب بقلق شديد لدينا. فقد يتم جر البعثة عمداً في الرهان العسكري الذي تنشره واشنطن ويستخدمونها كأداة لاستفزاز محتمل. ندعو إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع محاولات التلاعب بالبعثة ولمنع جر المنظمة في الألعاب السياسية معدومة الضمير".وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية وسط أزمة أوكرانيا، تعتزم سحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: قرار إعادة نشر بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا يدعو للقلق
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن قرار العديد من الدول بإعادة نشر موظفي البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا يدعو لقلق شديد، مشيرة إلى أن موسكو تدعو إدارة المنظمة لمنع محاولات التلاعب بالبعثة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "هذا القرار لا يمكن ألا أن يتسبب بقلق شديد لدينا. فقد يتم جر البعثة عمداً في الرهان العسكري الذي تنشره واشنطن ويستخدمونها كأداة لاستفزاز محتمل. ندعو إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع محاولات التلاعب بالبعثة ولمنع جر المنظمة في الألعاب السياسية معدومة الضمير".
وشددت زاخاروفا "إننا ننطلق من حقيقة أنه في ظل ظروف التوتر المتصاعد بشكل مصطنع، فإن أنشطة المراقبة للبعثة بما يتفق تماما مع تفويضها مطلوبة أكثر من أي وقت مضى".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية وسط أزمة أوكرانيا، تعتزم سحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون
في أوروبا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.