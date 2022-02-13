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https://arabic.sputniknews.com/20220213/الدوري-الإنجليزي-ويست-هام-يحقق-تعادلا-مثيرا-أمام-ليستر-سيتي-في-اللحظات-الأخيرة-فيديو-1058519095.html
الدوري الإنجليزي... ويست هام يحقق تعادلا مثيرا أمام ليستر سيتي في اللحظات الأخيرة (فيديو)
الدوري الإنجليزي... ويست هام يحقق تعادلا مثيرا أمام ليستر سيتي في اللحظات الأخيرة (فيديو)
أحرز كريغ داوسون هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود "وست هام يونايتد" للتعادل الإيجابي مع "ليستر سيتي" صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم بهدفين... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T19:52+0000
2022-02-13T19:52+0000
رياضة
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وبدأ وست هام بقوة وسجل جارود بوين هدف التقدم بعد تسديدة وإنهاء رائع لهجمة سريعة في الدقيقة العاشرة.ورد ليستر بشكل رائع، وأدرك يوري تيليمانس التعادل من ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله ريكاردو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 57، ويتقدم صاحب الأرض.وبدا أن ضربة رأس بيريرا ستكون كافية لكي يحقق ليستر فوزه الأول في 5 مباريات في كل المسابقات، لكن داوسون قابل ركلة ركنية نفذها بوين وأدرك التعادل في الثواني الأخيرة.وتقدم ليستر، الذي احتل المركز الخامس في آخر موسمين، إلى المركز 11، بينما بقي وست هام رابعا وله 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
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رياضة

الدوري الإنجليزي... ويست هام يحقق تعادلا مثيرا أمام ليستر سيتي في اللحظات الأخيرة (فيديو)

19:52 GMT 13.02.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFFمباراة وست هام يونايتد مع ليستر سيتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2
مباراة وست هام يونايتد مع ليستر سيتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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أحرز كريغ داوسون هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود "وست هام يونايتد" للتعادل الإيجابي مع "ليستر سيتي" صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم بهدفين لمثلهما اليوم الأحد.
وبدأ وست هام بقوة وسجل جارود بوين هدف التقدم بعد تسديدة وإنهاء رائع لهجمة سريعة في الدقيقة العاشرة.
ورد ليستر بشكل رائع، وأدرك يوري تيليمانس التعادل من ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله ريكاردو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 57، ويتقدم صاحب الأرض.
وبدا أن ضربة رأس بيريرا ستكون كافية لكي يحقق ليستر فوزه الأول في 5 مباريات في كل المسابقات، لكن داوسون قابل ركلة ركنية نفذها بوين وأدرك التعادل في الثواني الأخيرة.
وتقدم ليستر، الذي احتل المركز الخامس في آخر موسمين، إلى المركز 11، بينما بقي وست هام رابعا وله 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
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