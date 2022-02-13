https://arabic.sputniknews.com/20220213/الرئاسة-الفلسطينية-لا-بد-من-تدخل-دولي-عاجل-بعد-زيادة-العنف-الإسرائيلي-مؤخرا-1058521164.html

الرئاسة الفلسطينية: لا بد من تدخل دولي عاجل بعد زيادة العنف الإسرائيلي مؤخرا

الرئاسة الفلسطينية: لا بد من تدخل دولي عاجل بعد زيادة العنف الإسرائيلي مؤخرا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ممارسات العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T21:31+0000

2022-02-13T21:31+0000

2022-02-13T21:31+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg

رام الله-سبوتنيك. وأوضح أبو ردينة، مساء اليوم الأحد، أن "استمرار هذا الإرهاب اليهودي الذي شهدناه اليوم في الشيخ جراح، وما نراه يومياً في باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل توجهاً وقرارا سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة إسرائيل التي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لتهجير السكان الفلسطينيين ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل".وأضاف، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "ما يجري منذ مساء أمس في الشيخ جراح، وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن ازدياد العنف لدى المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".وقال أبو ردينة إن "نظام الفصل العنصري والتهجير أدخل إسرائيل في عزلة تامة وأصبحت خارجة عن القانون الدولي، وأن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية حوّلها إلى دولة "أبارتهايد"".وأضاف: "ستبقى المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأهم والأكثر نجاعة في استرجاع الحقوق الفلسطينية"، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس في كلمته أمام المجلس المركزي كانت واضحة، وأن القرارات التي اتخذها المجلس المركزي مؤخرا على الطاولة، لأن استمرار الوضع الحالي غير مقبول إطلاقا".وأوضح أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعية حسب قرارات الشرعية الدولية، لذلك لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الإجراءات أحادية الجانب والضغط عليها لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري باعتراف منظمات حقوق الإنسان الدولية.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم