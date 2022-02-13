https://arabic.sputniknews.com/20220213/السعودية-تحتفل-بـيوم-التأسيس-فما-الفرق-بينه-وبين-اليوم-الوطني-للمملكة-1058511728.html

السعودية تحتفل بـ"يوم التأسيس"... فما الفرق بينه وبين "اليوم الوطني" للمملكة

السعودية تحتفل بـ"يوم التأسيس"... فما الفرق بينه وبين "اليوم الوطني" للمملكة

الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 22 فبراير/ شباط، تحتفل المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T16:38+0000

2022-02-13T16:38+0000

2022-02-13T16:39+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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ويختلف "يوم التأسيس" عن "اليوم الوطني" في السعودية، رغم أهمية اليومين في تاريخ المملكة، ويشهدان على أحداث كان لها تأثير كبير لما وصلت إليه المملكة الآن.ورغم أن "يوم التأسيس" هو الاحتفال الأحدث الذي تقره المملكة إلا أنه يعود إلى مناسبة أقدم من مناسبة "اليوم الوطني"، فقرار الاحتفال بيوم التأسيس أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير الماضي، معتمدا يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس).واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".وانتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.وبعد عامين من نهاية الدولة السعودية الأولى، عاد القادة من آل سعود إلى الظهور من جديد لإعادة تكوين الدولة السعودية الثانية، وبدأوا في محاولة إعادة دولتهم.وبحسب دارة الملك عبد العزيز، خلفت قوات إبراهيم باشا الكثير من الدمار والخراب، وهدمت الدرعية والكثير من البلدان، وأشاع الخوف في نواحي الجزيرة العربية، ورغم ذلك "لم تتمكن من القضاء على مقومات الدولة السعودية، ومناصرة أهالي البادية والحاضرة لأسرة آل سعود"، وفي عام 1820، حاول الإمام مشاري بن سعود إعادة الحكم السعودي في الدرعية لكنها لم تدم إلا مدة قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهر، ثم تلتها محاولة ناجحة قادها الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في عام 1824م أدت إلى تأسيس الدولة السعودية الثانية "إمارة نجد" وعاصمتها الرياض.ولفت الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان إلى أن الدولة السعودية الأولى "أرست الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمدت أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى 7 سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)".أما اليوم الوطني يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902.وفي عام 2020 نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية أربع وثائق بحسابه على موقع "تويتر"، تظهر كيف تم تحديد هذا اليوم وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.وأظهرت الوثيقة الأولى الأمر الملكي الصادر من الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، والقاضي "بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد".وأظهرت الوثيقة الثانية، إعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع احتفالا بذلك، وجاءت الوثيقة الصادرة في عام 1351هـ (1932) بتوقيع الملك فيصل بن عبد العزيز، نائب الملك وقتها، آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن تيمناً بذلك الحدث.وأظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً بتوقيع الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1385هـ (1965) يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.بينما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، الصادر في عام 1425هـ (2005) يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام 1426هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.

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