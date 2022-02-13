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السعودية تنقل 4% من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة
السعودية تنقل 4% من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نقل 4 في المئة من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T05:53+0000
2022-02-13T05:53+0000
السعودية
اقتصاد
اكتتاب أرامكو
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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد قال إن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
السعودية
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السعودية, اقتصاد, اكتتاب أرامكو

السعودية تنقل 4% من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة

05:53 GMT 13.02.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedمتابعة اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
متابعة اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نقل 4 في المئة من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد قال إن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

وستسهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

كما أشار ولي العهد إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.

واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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