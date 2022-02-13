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مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/السعودي-فائق-العبدي-يتوسط-ترتيب-التزلج-الألبي-في-أول-مشاركة--تاريخية-للمملكة-1058488621.html
السعودي فائق العبدي يتوسط ترتيب "التزلج الألبي" في أول مشاركة تاريخية للمملكة
السعودي فائق العبدي يتوسط ترتيب "التزلج الألبي" في أول مشاركة تاريخية للمملكة
اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي مشاركته في أولمبياد" بكين2022" بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشارك في زمن 1:25.41 في الجولة الثانية... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:18+0000
2022-02-13T11:25+0000
بكين 2022
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأنهى عابدي الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا في زمن 1:21.44.وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.ومنذ وصوله إلى بكين في 3 فبراير/ شباط الجاري، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس ودانييل سان، استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تسهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودي فائق العبدي يتوسط ترتيب "التزلج الألبي" في أول مشاركة تاريخية للمملكة

11:18 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 13.02.2022)
© REUTERS / PHIL NOBLEاللاعب السعودي فائق عابدي المشارك بأولمبياد بكين الشتوية
اللاعب السعودي فائق عابدي المشارك بأولمبياد بكين الشتوية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي مشاركته في أولمبياد" بكين2022" بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشارك في زمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة".
وأنهى عابدي الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا في زمن 1:21.44.
وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
ومنذ وصوله إلى بكين في 3 فبراير/ شباط الجاري، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس ودانييل سان، استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تسهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.
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