السعودي فائق العبدي يتوسط ترتيب "التزلج الألبي" في أول مشاركة تاريخية للمملكة
11:18 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 13.02.2022)
اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي مشاركته في أولمبياد" بكين2022" بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشارك في زمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة".
وأنهى عابدي الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا في زمن 1:21.44.
ختـام الجولة الثانية ✅— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) February 13, 2022
📸| اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي 'فائق عابدي' مشاركته في أولمبياد #بكين2022 بحلوله في المركز الـ45 من 89 مشارك بزمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات 'التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة' ⛷#السعودية_في_الأولمبياد_الشتوي pic.twitter.com/9NZFEa3M8N
وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية من انطلاقها في أوّل نسخه عام 1924م.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
ومنذ وصوله إلى بكين في 3 فبراير/ شباط الجاري، استمر لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي بأداء تدريباته وبشكل منتظم بقيادة مدربيه باتريس لوكاس ودانييل سان، استعدادًا للمشاركة التي يُنتظر أن يكتسب من خلالها فائق خبرة أولمبية جديدة تسهم في بناء مستقبل مختلف للرياضات الشتوية في المملكة.