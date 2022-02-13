https://arabic.sputniknews.com/20220213/السفارة-الروسية-في-القاهرة-حلف-الناتو-يسعى-إلى-نزاع-عالمي-1058515132.html

السفارة الروسية في القاهرة: حلف الناتو يخدم نوايا أمريكا في الوصول إلى نزاع عالمي

السفارة الروسية في القاهرة: حلف الناتو يخدم نوايا أمريكا في الوصول إلى نزاع عالمي

صرحت السفارة الروسية في القاهرة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل بذريعة تهديد وهمي عن "الهجوم الروسي". 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T17:49+0000

2022-02-13T17:49+0000

2022-02-13T17:59+0000

أخبار مصر الآن

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673165_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_ad1e1a57e34e93d92940a8d8251e9409.jpg

وتابعت السفارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه "من الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من استفزاز عسكري ضد روسيا".وأضافت السفارة أنه يتم توريد الأسلحة إلى كييف من قبل دول أعضاء في "الناتو" بشكل مستمر، وأكدت السفارة أن وحدات "القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة تجمعوا على الحدود مع بلدنا خاصة في منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وأوضحت السفارة أن "روسيا لا تعتزم أن تهاجم أي دولة".وقال بيان السفارة الروسية في القاهرة ، إن واشنطن تسعى إلى إعادة الهيمنة السابقة لها بعد أن "فقد نفوذها في العالم بشكل سريع".مضيفة أن واشنطن تدفع "كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية".وختمت السفارة بيانها بأنها تأمل في أن يتفهم الشعب الأوكراني "الشقيق" أنه يتم استخدام الأوكرانيين في اللعب كالدمى في يد الغرب".وقالت السفارة "نتوقع أن أصدقاؤنا المصريين يلاحظون منافقة حلف الناتو الذي يحاول أن يداري الهوية العدوانية خلف التصريحات عن أهدافه الدفاعية، وأن عمليات الحلف المذكور تخدم تحقيق طموحات الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى نزاع عالمي".

https://arabic.sputniknews.com/20220212/الكرملين-بوتين-يستنكر-خلال-حديثه-مع-بايدن-المعلومات-المزيفة-حول-الغزو-الروسي-ضد-أوكرانيا-1058471187.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن, روسيا