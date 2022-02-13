https://arabic.sputniknews.com/20220213/السفارة-الروسية-في-القاهرة-حلف-الناتو-يسعى-إلى-نزاع-عالمي-1058515132.html
السفارة الروسية في القاهرة: حلف الناتو يخدم نوايا أمريكا في الوصول إلى نزاع عالمي
السفارة الروسية في القاهرة: حلف الناتو يخدم نوايا أمريكا في الوصول إلى نزاع عالمي
صرحت السفارة الروسية في القاهرة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل بذريعة تهديد وهمي عن "الهجوم الروسي". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:49+0000
2022-02-13T17:49+0000
2022-02-13T17:59+0000
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وتابعت السفارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه "من الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من استفزاز عسكري ضد روسيا".وأضافت السفارة أنه يتم توريد الأسلحة إلى كييف من قبل دول أعضاء في "الناتو" بشكل مستمر، وأكدت السفارة أن وحدات "القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة تجمعوا على الحدود مع بلدنا خاصة في منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وأوضحت السفارة أن "روسيا لا تعتزم أن تهاجم أي دولة".وقال بيان السفارة الروسية في القاهرة ، إن واشنطن تسعى إلى إعادة الهيمنة السابقة لها بعد أن "فقد نفوذها في العالم بشكل سريع".مضيفة أن واشنطن تدفع "كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية".وختمت السفارة بيانها بأنها تأمل في أن يتفهم الشعب الأوكراني "الشقيق" أنه يتم استخدام الأوكرانيين في اللعب كالدمى في يد الغرب".وقالت السفارة "نتوقع أن أصدقاؤنا المصريين يلاحظون منافقة حلف الناتو الذي يحاول أن يداري الهوية العدوانية خلف التصريحات عن أهدافه الدفاعية، وأن عمليات الحلف المذكور تخدم تحقيق طموحات الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى نزاع عالمي".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الكرملين-بوتين-يستنكر-خلال-حديثه-مع-بايدن-المعلومات-المزيفة-حول-الغزو-الروسي-ضد-أوكرانيا-1058471187.html
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أخبار مصر الآن, روسيا
السفارة الروسية في القاهرة: حلف الناتو يخدم نوايا أمريكا في الوصول إلى نزاع عالمي
17:49 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 17:59 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
صرحت السفارة الروسية في القاهرة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل بذريعة تهديد وهمي عن "الهجوم الروسي".
وتابعت السفارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه "من الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من استفزاز عسكري ضد روسيا".
وأضافت السفارة أنه يتم توريد الأسلحة إلى كييف
من قبل دول أعضاء في "الناتو" بشكل مستمر، وأكدت السفارة أن وحدات "القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة تجمعوا على الحدود مع بلدنا خاصة في منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وأوضحت السفارة أن "روسيا لا تعتزم أن تهاجم أي دولة".
وقال بيان السفارة الروسية في القاهرة ، إن واشنطن تسعى إلى إعادة الهيمنة السابقة لها بعد أن "فقد نفوذها في العالم بشكل سريع".
مضيفة أن واشنطن تدفع "كييف إلى شن الحرب
ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية".
وختمت السفارة بيانها بأنها تأمل في أن يتفهم الشعب الأوكراني "الشقيق" أنه يتم استخدام الأوكرانيين في اللعب كالدمى في يد الغرب".
وقالت السفارة "نتوقع أن أصدقاؤنا المصريين يلاحظون منافقة حلف الناتو الذي يحاول أن يداري الهوية العدوانية خلف التصريحات عن أهدافه الدفاعية، وأن عمليات الحلف المذكور تخدم تحقيق طموحات الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى نزاع عالمي".