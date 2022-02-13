https://arabic.sputniknews.com/20220213/السفير-الروسي-في-أنقرة-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-زيارة-بوتين-إلى-تركيا-1058501835.html
السفير الروسي في أنقرة: لم يتم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا
السفير الروسي في أنقرة: لم يتم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا
قال أليكسي ييرخوف، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية في تركيا، إن تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم يتم الاتفاق عليها بعد بين... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:52+0000
2022-02-13T13:52+0000
2022-02-13T13:52+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وأوضح السفير في مقابلة مع صحيفة "تركيا" التركية: "حسب معلوماتي، إن هذه المواعيد (تاريخ الزيارة) لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الطرفين. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح أنه من السابق لأوانه، بالنظر إلى المستقبل، التحدث عن برنامج القمة، أجندتها وتفاصيل أخرى. دعونا ننتظر قليلا ولن نتسرع ".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن زيارة بوتين لتركيا ممكنة بعد زيارته لحفل افتتاح أولمبياد بكين. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن بوتين سيستغل دعوة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجدول الزمني بذلك.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين
السفير الروسي في أنقرة: لم يتم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا
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قال أليكسي ييرخوف، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية في تركيا، إن تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم يتم الاتفاق عليها بعد بين موسكو وأنقرة.
وأوضح السفير في مقابلة مع صحيفة "تركيا" التركية: "حسب معلوماتي، إن هذه المواعيد (تاريخ الزيارة) لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الطرفين. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الواضح أنه من السابق لأوانه، بالنظر إلى المستقبل، التحدث عن برنامج القمة، أجندتها وتفاصيل أخرى. دعونا ننتظر قليلا ولن نتسرع ".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن زيارة بوتين لتركيا ممكنة بعد زيارته لحفل افتتاح أولمبياد بكين. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن بوتين سيستغل دعوة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجدول الزمني بذلك.