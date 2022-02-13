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السفير الروسي في القاهرة: روسيا ومصر تواصلان بناء العلاقات السياسية والثقافية
السفير الروسي في القاهرة: روسيا ومصر تواصلان بناء العلاقات السياسية والثقافية
صرح السفير الروسي في مصر غيورغي بوريسينكو، أن موسكو والقاهرة تواصلان الحوار النشط في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، ولدى البلدين إمكانيات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:16+0000
2022-02-13T13:16+0000
روسيا
مصر
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وقال لوكالة "سبوتنيك": " المجالات الرئيسية في مجال التفاعل بين الثقافات هي عرض المناطق الروسية في مصر في إطار التعاون الإنساني بين روسيا ومصر. ومؤخراً، أقيمت سلسلة من الفعاليات في القاهرة بمشاركة فرق من خانتي مانسيسك، تتارستان هي التالية. ستقدم فرق إبداعية من قازان ومدن أخرى في الجمهورية التنوع الثقافي للجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي ممثلو مناطق أخرى، ولا سيما الشرق الأقصى، إلى مصر. لدى المصريين اهتمام كبير ببلدنا".وأضاف بوريسينكو أنه في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي القادم، سيكون هناك جناح مصري.وأشار بوريسنكو أن "مشاركة مصر كضيف شرف انتقلت من المناقشات إلى المستوى العملي. ومن المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى في هذا المنتدى. وهذا يثبت أن الاتصالات السياسية والتجارية بين موسكو والقاهرة تنطوي على إمكانات كبيرة".كما أشار السفير الروسي في مصر إلى التعاون النشط بين البلدين في المجال الروحي.
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روسيا, مصر

السفير الروسي في القاهرة: روسيا ومصر تواصلان بناء العلاقات السياسية والثقافية

13:16 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2019
منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
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صرح السفير الروسي في مصر غيورغي بوريسينكو، أن موسكو والقاهرة تواصلان الحوار النشط في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، ولدى البلدين إمكانيات هائلة لمزيد من التعاون.
وقال لوكالة "سبوتنيك": " المجالات الرئيسية في مجال التفاعل بين الثقافات هي عرض المناطق الروسية في مصر في إطار التعاون الإنساني بين روسيا ومصر. ومؤخراً، أقيمت سلسلة من الفعاليات في القاهرة بمشاركة فرق من خانتي مانسيسك، تتارستان هي التالية. ستقدم فرق إبداعية من قازان ومدن أخرى في الجمهورية التنوع الثقافي للجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي ممثلو مناطق أخرى، ولا سيما الشرق الأقصى، إلى مصر. لدى المصريين اهتمام كبير ببلدنا".
وأضاف بوريسينكو أنه في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي القادم، سيكون هناك جناح مصري.
وأشار بوريسنكو أن "مشاركة مصر كضيف شرف انتقلت من المناقشات إلى المستوى العملي. ومن المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى في هذا المنتدى. وهذا يثبت أن الاتصالات السياسية والتجارية بين موسكو والقاهرة تنطوي على إمكانات كبيرة".
كما أشار السفير الروسي في مصر إلى التعاون النشط بين البلدين في المجال الروحي.
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