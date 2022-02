https://arabic.sputniknews.com/20220213/السكرتيرة-الصحفية-لترامب-كنا-لا-نتبع-القواعد-مثله-خشية-الوقوع-في-مشاكل-معه-1058481801.html

السكرتيرة الصحفية لترامب: كنا لا نتبع القواعد مثله خشية الوقوع في مشاكل معه

كشفت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن اتباع القواعد لم ‏يكن بالضبط أولوية في البيت الأبيض بالنسبة له أو موظفيه.‏

وفي مقابلة لها مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وصفت غريشام العقلية التي أسهمت في موقف ترامب تجاه التعامل مع الوثائق الرسمية والقوانين الأخرى المتعلقة بالسلطة التنفيذية.وقالت: "كان يشيح بنظره عن القواعد، وقد فعلنا ذلك أيضا لعدم الوقوع في مشاكل، لأنه رئيس الولايات المتحدة".وأصبحت ستيفاني غريشام منتقدة صريحة لدونالد ترامب بعد أن قدمت استقالتها من منصبها كمتحدثة باسم زوجته، ميلانيا ترامب، إبان وقوع تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021، داخل مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، كما أنها طرحت العام الماضي مذكراتها داخل البيت الأبيض بعنوان "I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House".وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت "واشنطن بوست" أن ترامب أحضر معه صناديق من السجلات الرئاسية، والتي تشمل بعض السجلات التي كانت "سرية للغاية" إلى منتجعه في ولاية فلوريدا الأمريكية "مارالاغو" عندما ترك منصبه.وذكرت تقارير أخرى أن ترامب اعتاد تمزيق الوثائق، وهو التصرف الذي ينتهك قانون السجلات الرئاسية، وينص على حفظ جميع السجلات الرئاسية وتسليمها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي تجمع وتصنف الوثائق المتعلقة بالمهام الرئاسية.من ناحيته، قال متحدث باسم دونالد ترامب، في بيان لـ"واشنطن بوست"، أمس السبت، إن "هذه المحاولة المؤسفة من قبل وسائل الإعلام لتحريف قصة إلى جانب مساعدة مصادر مجهولة هي مجرد إلهاء مثير آخر لجهد هادئ للحفاظ على إرث الرئيس ترامب وبذل جهد حسن النية لضمان الوفاء بقانون السجلات الرئاسية".

