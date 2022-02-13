https://arabic.sputniknews.com/20220213/السلطات-في-دونيتسك-كييف-تواصل-حشد-قواتها-بالقرب-من-دونباس-وعلينا-البقاء-متأهبين-1058517061.html

السلطات في دونيتسك: كييف تواصل حشد قواتها بالقرب من دونباس وعلينا البقاء متأهبين

السلطات في دونيتسك: كييف تواصل حشد قواتها بالقرب من دونباس وعلينا البقاء متأهبين

قال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، (المعلنة من طرف واحد)، دينيس بوشيلين، إن "كييف تواصل حشد قواتها بالقرب من دونباس، وأنه يجب البقاء في حالة تأهب قصوى". 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T18:52+0000

2022-02-13T18:52+0000

2022-02-13T18:56+0000

أخبار أوكرانيا

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وصرح بوشيلين، اليوم الأحد: "معلوماتنا الاستخباراتية وجميع بياناتنا تشير إلى أن الجانب الأوكراني يحشد على نحو متزايد الأفراد والمعدات. ومستمر توريد الأسلحة من الدول الغربية. ولسوء الحظ، كل شيء ساخن، وبناء على ذلك، يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".وقال فلاديسلاف بيرديشيفسكي، نائب رئيس مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن "الموظفين الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقًا للمعلومات الأولية، غادروا أراضي الجمهورية".وقال النائب لمراسل "سبوتنيك": "هناك معلومات تفيد بأن الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين قد غادروا. ومن غير المعروف ما إذا كانوا سيعودون. ولكن على ما يبدو لا. ربما سيتم استبدالهم بممثلي دول أخرى. ولكن هذا لا يزال غير معروف".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/بايدن-وزيلينسكي-يتفقان-على-مواصلة-اتباع-الدبلوماسية-والردع-في-مواجهة-روسيا-1058516183.html

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