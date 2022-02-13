https://arabic.sputniknews.com/20220213/السنغال-تستبق-موقعة-مصر-بملعب-عرين-الأسود-صور-1058509736.html
السنغال تستبق موقعة مصر بملعب "عرين الأسود"... صور
السنغال تستبق موقعة مصر بملعب "عرين الأسود"... صور
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد افتتاح الملعب الجديد في مدينة ديامناديو في ضواحي العاصمة داكار، الذي يحتضن الموقعة الحاسمة بين السنغال ومصر... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:54+0000
2022-02-13T15:54+0000
2022-02-13T15:54+0000
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السنغال
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وقال الاتحاد السنغالي عبر "تويتر": إن "الملعب الجديد للسنغال يتسع لـ 50000 متفرج سيتم افتتاحه يوم 22 فبراير/ شباط 2022"، متابعا: "مرحبا بكم في عرين الأسود".ومن المنتظر أن يستضيف الملعب مواجهة السنغال ومصر في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 نهاية مارس/ آذار المقبل.ويواجه "الفراعنة"، السنغال التي هزمتهم في نهائي أمم إفريقيا 2021، في القاهرة أولا يوم 24 مارس/ آذار، قبل مواجهة الإياب المؤهلة إلى مونديال قطر بعدها بأيام قليلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, السنغال
السنغال تستبق موقعة مصر بملعب "عرين الأسود"... صور
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أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، موعد افتتاح الملعب الجديد في مدينة ديامناديو في ضواحي العاصمة داكار، الذي يحتضن الموقعة الحاسمة بين السنغال ومصر للتأهل لكأس العالم 2022.
وقال الاتحاد السنغالي عبر "تويتر": إن "الملعب الجديد للسنغال يتسع لـ 50000 متفرج سيتم افتتاحه يوم 22 فبراير/ شباط 2022"، متابعا: "مرحبا بكم في عرين الأسود".
ومن المنتظر أن يستضيف الملعب مواجهة السنغال ومصر
في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 نهاية مارس/ آذار المقبل.
ويواجه "الفراعنة"، السنغال التي هزمتهم في نهائي أمم إفريقيا 2021، في القاهرة أولا يوم 24 مارس/ آذار، قبل مواجهة الإياب المؤهلة إلى مونديال قطر بعدها بأيام قليلة.