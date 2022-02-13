https://arabic.sputniknews.com/20220213/العراق-استدعاء-محافظ-بابل-للتحقيق-في-قضية-فساد-1058488310.html
العراق... استدعاء محافظ بابل للتحقيق في قضية فساد
العراق... استدعاء محافظ بابل للتحقيق في قضية فساد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة في العراق، اليوم الأحد، إصدار أمر استدعاء بحق محافظ بابل للتحقيق في قضية فساد. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:05+0000
2022-02-13T11:05+0000
2022-02-13T11:05+0000
العراق
قضايا فساد
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جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقالت الهيئة إن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المحافظ.وأوضحت أن سبب ذلك هو إدراج اللجنة المركزية التي يرأسها قطع أراض تجارية ومتميزة ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنية المخصصة لشريحة الشهداء والجرحى.وأشارت إلى أن الجنة ضمت كذلك كلا من معاون المحافظ لشؤون البلديات ومُدير بلدية الحلة ومسؤول الأملاك فيها.وذكرت أن أمر الاستدعاء صدر عن محكمة تحقيق الحلة المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة، استنادا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات.وكانت الهيئة أصدرت، في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر استقدام للمحافظ للتحقيق في قضية تعيين مئات الأجراء يوميا اليوميين بصورة مخالفة للتعليمات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, قضايا فساد
العراق... استدعاء محافظ بابل للتحقيق في قضية فساد
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة في العراق، اليوم الأحد، إصدار أمر استدعاء بحق محافظ بابل للتحقيق في قضية فساد.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وقالت الهيئة إن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المحافظ.
وأوضحت أن سبب ذلك هو إدراج اللجنة المركزية التي يرأسها قطع أراض تجارية ومتميزة ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنية المخصصة لشريحة الشهداء والجرحى.
وأشارت إلى أن الجنة ضمت كذلك كلا من معاون المحافظ لشؤون البلديات ومُدير بلدية الحلة ومسؤول الأملاك فيها.
وذكرت أن أمر الاستدعاء صدر عن محكمة تحقيق الحلة المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة
، استنادا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة أصدرت، في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر استقدام للمحافظ للتحقيق في قضية تعيين مئات الأجراء يوميا اليوميين بصورة مخالفة للتعليمات.