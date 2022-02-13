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العراق... حكم قضائي بإعدام مدانين اثنين بارتكاب مجزرة جبلة
العراق... حكم قضائي بإعدام مدانين اثنين بارتكاب مجزرة جبلة
قضت محكمة بابل، وسط العراق، بالإعدام شنقا بحق اثنين، أحدهما ضابط، بعد إدانتهما بارتكاب "مجزرة جبلة" التي راح ضحيتها 20 شخصا من أسرة واحدة أواخر ديسمبر/ كانون... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:03+0000
2022-02-13T17:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك وفق ما أفاد به مجلس القضاء الأعلى، في بيان مساء اليوم الأحد، بحسب شبكة رووداو الإعلامية.وأوضح المجلس أن أحد المتهمين ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية، والآخر ابن شقيق أحد ضحايا المجزرة وزوج ابنته.وبحسب البيان، جاء الحكم استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق".وهناك 13 متهما في القضية بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة، التي قادت إلى مقتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد بمحافظة بابل.واتضح أن أخبار كاذبة وصلت للأجهزة الأمنية من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين في المنزل الذي تمت مداهمته من قبل الأجهزة الأمنية ووقوع المجزرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/العراق-توقيف-ضباط-على-خلفية-مجزرة-راح-ضحيتها-20-مدنيا-1054804372.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... حكم قضائي بإعدام مدانين اثنين بارتكاب مجزرة جبلة

17:03 GMT 13.02.2022
© onaegمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© onaeg
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قضت محكمة بابل، وسط العراق، بالإعدام شنقا بحق اثنين، أحدهما ضابط، بعد إدانتهما بارتكاب "مجزرة جبلة" التي راح ضحيتها 20 شخصا من أسرة واحدة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
جاء ذلك وفق ما أفاد به مجلس القضاء الأعلى، في بيان مساء اليوم الأحد، بحسب شبكة رووداو الإعلامية.
وأوضح المجلس أن أحد المتهمين ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية، والآخر ابن شقيق أحد ضحايا المجزرة وزوج ابنته.
وبحسب البيان، جاء الحكم استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق".
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
العراق... توقيف ضباط على خلفية مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا
31 ديسمبر 2021, 18:05 GMT
وهناك 13 متهما في القضية بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة، التي قادت إلى مقتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد بمحافظة بابل.
واتضح أن أخبار كاذبة وصلت للأجهزة الأمنية من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين في المنزل الذي تمت مداهمته من قبل الأجهزة الأمنية ووقوع المجزرة.
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