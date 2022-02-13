https://arabic.sputniknews.com/20220213/الكشف-عن-تفاصيل-عملية-تحرير-الطفل-السوري-المختطف-فواز-قطيفان-1058492929.html
الكشف عن تفاصيل عملية تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان
الكشف عن تفاصيل عملية تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم أمس، بتحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية لقاء حريته. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:25+0000
2022-02-13T12:25+0000
2022-02-13T12:26+0000
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وكشفت وكالة "سانا" السورية تفاصيل عملية التحرير. وقال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل في تصريح للصحفيين: "بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم ومنذ أربعة أيام قمنا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة في ريف درعا وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين".وتابع الدندل أن الخاطفين اتصلوا بعم الطفل، يوم الجمعة، وأعطوه موعداً جديداً على أوتوستراد درعا دمشق باتجاه بلدة نصيب الساعة الخامسة مساء، وطلبوا منه أن يتوجه والد الطفل وليس هو وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيكون فيها".وقامت الشرطة بتعميم صورة السيارة على كل العناصر التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة، لكن الخاطفين لم يأتوا.وأضاف الدندل أن الخاطفين اتصلوا، يوم السبت، وحددوا موعدا أآخرا لوالد الطفل في مدينة نوى في منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة. وعندما ذهب والد الطفل للموعد أعطاهم المبلغ المطلوب، تركوا الطفل ولكن الشرطة لم تتدخل للحفاظ على حياة الطفل.وأشار الدندل إلى أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء تعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأي عام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الكشف عن تفاصيل عملية تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان
12:25 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم أمس، بتحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية لقاء حريته.
وكشفت وكالة "سانا" السورية تفاصيل عملية التحرير
. وقال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل في تصريح للصحفيين: "بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم ومنذ أربعة أيام قمنا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة في ريف درعا وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين".
وتابع الدندل أن الخاطفين اتصلوا بعم الطفل، يوم الجمعة، وأعطوه موعداً جديداً على أوتوستراد درعا دمشق باتجاه بلدة نصيب الساعة الخامسة مساء، وطلبوا منه أن يتوجه والد الطفل وليس هو وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيكون فيها".
وقامت الشرطة بتعميم صورة السيارة على كل العناصر التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة، لكن الخاطفين لم يأتوا.
وأضاف الدندل أن الخاطفين اتصلوا، يوم السبت، وحددوا موعدا أآخرا لوالد الطفل في مدينة نوى في منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة. وعندما ذهب والد الطفل للموعد أعطاهم المبلغ المطلوب، تركوا الطفل ولكن الشرطة لم تتدخل للحفاظ على حياة الطفل.
وأشار الدندل إلى أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.
وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء تعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأي عام.