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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/اللجنة-الأولمبية-الدولية-رأينا-رسالة-إنسانية-في-ملصق-رياضي-أوكراني-وتحدثنا-معه-1058479063.html
اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه
اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه
قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن تصرفات الرياضي الأوكراني فلاديسلاف غيراسكفيتش، الذي أظهر شعارا "لا للحرب في أوكرانيا" خلال المنافسات في أولمبياد بكين،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:39+0000
2022-02-13T07:50+0000
رياضة
أخبار أوكرانيا
بكين 2022
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وقال رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز: "أجرينا محادثة مع الرياضي، في سباقه الأخير، ركب دون ملصق. كلنا نريد السلام، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: أعطوا السلام فرصة. ولكن في وضعنا الحالي، الأولمبياد ليست مكانا لتصريحات سياسية، يجب أن نبقى محايدين سياسيا".وعرض فلاديسلاف جيراسكفيتش، في 11 فبراير/شباط الحالي، بعد أحد السباقات في أولمبياد بكين، ملصقا عليه نقش لا حرب في أوكرانيا ("لا للحرب في أوكرانيا") على كاميرات التلفزيون وتم بث المشهد.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الكرملين-بوتين-يستنكر-خلال-حديثه-مع-بايدن-المعلومات-المزيفة-حول-الغزو-الروسي-ضد-أوكرانيا-1058471187.html
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رياضة, أخبار أوكرانيا

اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه

07:39 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 13.02.2022)
© AP Photo / Jae C. Hongيعمل عاملان حول منحدر التزلج قبل جلسة تدريبية لمسابقة الهواء الكبيرة للتزلج الحر في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، 6 فبراير 2022.
يعمل عاملان حول منحدر التزلج قبل جلسة تدريبية لمسابقة الهواء الكبيرة للتزلج الحر في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، 6 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن تصرفات الرياضي الأوكراني فلاديسلاف غيراسكفيتش، الذي أظهر شعارا "لا للحرب في أوكرانيا" خلال المنافسات في أولمبياد بكين، احتوت على "رسالة إنسانية"، مؤكدة أن القائمين على المنافسة تحدثوا معه وأبلغوه أن الألعاب ليست مكانا للتصريحات السياسية.
وقال رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز: "أجرينا محادثة مع الرياضي، في سباقه الأخير، ركب دون ملصق. كلنا نريد السلام، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: أعطوا السلام فرصة. ولكن في وضعنا الحالي، الأولمبياد ليست مكانا لتصريحات سياسية، يجب أن نبقى محايدين سياسيا".

وقال كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، في إفادة صحفية في بكين: "لا للحرب - هذه هي الرسالة التي نشترك فيها جميعا، هذه رسالة إنسانية للغاية. نعم، هناك حروب في العالم. لا يمكننا التعاطف إلا مع أولئك الذين يجدون أنفسهم في منطقة الحرب. لن أخوض في تعميمات مدروسة. (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس) باخ شرح ماهية الهدنة الأولمبية. من نواح كثيرة، هذه لفتة رمزية. نريد من جميع البلدان أن تأخذ هذا المبدأ بجدية أكبر. وبعد ذلك سنعيش في عالم أكثر أمانا".

بوتين خلال لقاء مع بايدن في جينيف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
الكرملين: بوتين يستنكر خلال حديثه مع بايدن المعلومات المزيفة حول "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا
أمس, 19:40 GMT
وعرض فلاديسلاف جيراسكفيتش، في 11 فبراير/شباط الحالي، بعد أحد السباقات في أولمبياد بكين، ملصقا عليه نقش لا حرب في أوكرانيا ("لا للحرب في أوكرانيا") على كاميرات التلفزيون وتم بث المشهد.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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