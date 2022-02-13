https://arabic.sputniknews.com/20220213/اللجنة-الأولمبية-الدولية-رأينا-رسالة-إنسانية-في-ملصق-رياضي-أوكراني-وتحدثنا-معه-1058479063.html

اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه

اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه

قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن تصرفات الرياضي الأوكراني فلاديسلاف غيراسكفيتش، الذي أظهر شعارا "لا للحرب في أوكرانيا" خلال المنافسات في أولمبياد بكين،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T07:39+0000

2022-02-13T07:39+0000

2022-02-13T07:50+0000

رياضة

أخبار أوكرانيا

بكين 2022

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وقال رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز: "أجرينا محادثة مع الرياضي، في سباقه الأخير، ركب دون ملصق. كلنا نريد السلام، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: أعطوا السلام فرصة. ولكن في وضعنا الحالي، الأولمبياد ليست مكانا لتصريحات سياسية، يجب أن نبقى محايدين سياسيا".وعرض فلاديسلاف جيراسكفيتش، في 11 فبراير/شباط الحالي، بعد أحد السباقات في أولمبياد بكين، ملصقا عليه نقش لا حرب في أوكرانيا ("لا للحرب في أوكرانيا") على كاميرات التلفزيون وتم بث المشهد.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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رياضة, أخبار أوكرانيا