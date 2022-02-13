https://arabic.sputniknews.com/20220213/اللجنة-الأولمبية-الدولية-رأينا-رسالة-إنسانية-في-ملصق-رياضي-أوكراني-وتحدثنا-معه-1058479063.html
اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه
اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه
قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن تصرفات الرياضي الأوكراني فلاديسلاف غيراسكفيتش، الذي أظهر شعارا "لا للحرب في أوكرانيا" خلال المنافسات في أولمبياد بكين،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:39+0000
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رياضة
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز: "أجرينا محادثة مع الرياضي، في سباقه الأخير، ركب دون ملصق. كلنا نريد السلام، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: أعطوا السلام فرصة. ولكن في وضعنا الحالي، الأولمبياد ليست مكانا لتصريحات سياسية، يجب أن نبقى محايدين سياسيا".وعرض فلاديسلاف جيراسكفيتش، في 11 فبراير/شباط الحالي، بعد أحد السباقات في أولمبياد بكين، ملصقا عليه نقش لا حرب في أوكرانيا ("لا للحرب في أوكرانيا") على كاميرات التلفزيون وتم بث المشهد.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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رياضة, أخبار أوكرانيا
اللجنة الأولمبية الدولية: رأينا "رسالة إنسانية" في ملصق رياضي أوكراني وتحدثنا معه
07:39 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
قالت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) إن تصرفات الرياضي الأوكراني فلاديسلاف غيراسكفيتش، الذي أظهر شعارا "لا للحرب في أوكرانيا" خلال المنافسات في أولمبياد بكين، احتوت على "رسالة إنسانية"، مؤكدة أن القائمين على المنافسة تحدثوا معه وأبلغوه أن الألعاب ليست مكانا للتصريحات السياسية.
وقال رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز: "أجرينا محادثة مع الرياضي، في سباقه الأخير، ركب دون ملصق. كلنا نريد السلام، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: أعطوا السلام فرصة. ولكن في وضعنا الحالي، الأولمبياد ليست مكانا لتصريحات سياسية، يجب أن نبقى محايدين سياسيا".
وقال كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، في إفادة صحفية في بكين: "لا للحرب - هذه هي الرسالة التي نشترك فيها جميعا، هذه رسالة إنسانية للغاية. نعم، هناك حروب في العالم. لا يمكننا التعاطف إلا مع أولئك الذين يجدون أنفسهم في منطقة الحرب. لن أخوض في تعميمات مدروسة. (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس) باخ شرح ماهية الهدنة الأولمبية. من نواح كثيرة، هذه لفتة رمزية. نريد من جميع البلدان أن تأخذ هذا المبدأ بجدية أكبر. وبعد ذلك سنعيش في عالم أكثر أمانا".
وعرض فلاديسلاف جيراسكفيتش، في 11 فبراير/شباط الحالي، بعد أحد السباقات في أولمبياد بكين، ملصقا عليه نقش لا حرب في أوكرانيا ("لا للحرب في أوكرانيا") على كاميرات التلفزيون وتم بث المشهد.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.