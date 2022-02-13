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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/المتزلجون-الروس-يفوزن-بسباق-التتابع-الأولمبي-ويحصلون-على-الميدالية-الذهبية-الرابعة-لروسيا-1058482553.html
المتزلجون الروس يفوزن بسباق التتابع الأولمبي ويحصلون على الميدالية الذهبية الرابعة لروسيا
المتزلجون الروس يفوزن بسباق التتابع الأولمبي ويحصلون على الميدالية الذهبية الرابعة لروسيا
فاز فريق التزلج الروسي الرجال بسباق تتابع 4х10 كم في أولمبياد بكين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:19+0000
2022-02-13T09:23+0000
رياضة
بكين 2022
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قطع الروس المسافة في ساعة واحدة و54 دقيقة و50.7 ثانية. ومثّل الفريق الروسي أليكسي تشيرفوتكين وألكسندر بولشونوف ودينيس سبيتسوف وسيرغي أوستيوغوف. أقيمت المرحلتان الأوليان على الطراز الكلاسيكي، وكانت المرحلتان الأخيرتان حرّتين.جلب المتزلجون لروسيا رابع ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين. واحتلت المركز الثاني النرويج والثالث فرنسا.وتفوق المنتخب الروسي على المنتخب الصيني وصعد إلى المركز السابع في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين.في الوقت الحالي، حصل الفريق الروسي على 14 ميدالية: أربع ذهبية، وأربع فضية وست برونزيات. وتراجع المنتخب الصيني (4-3-1) إلى المركز الثامن. يتصدر المنتخب الألماني (8-5-1) ترتيب الميداليات، بينما يحتل المنتخب النرويجي المركز الثاني (8-4-6)، والولايات المتحدة في المركز الثالث (5-5-1).
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رياضة

المتزلجون الروس يفوزن بسباق التتابع الأولمبي ويحصلون على الميدالية الذهبية الرابعة لروسيا

09:19 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورأولمبياد 2022. سباق تزلج لرجال. سباق المراحل 4x10
أولمبياد 2022. سباق تزلج لرجال. سباق المراحل 4x10 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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فاز فريق التزلج الروسي الرجال بسباق تتابع 4х10 كم في أولمبياد بكين.
قطع الروس المسافة في ساعة واحدة و54 دقيقة و50.7 ثانية. ومثّل الفريق الروسي أليكسي تشيرفوتكين وألكسندر بولشونوف ودينيس سبيتسوف وسيرغي أوستيوغوف. أقيمت المرحلتان الأوليان على الطراز الكلاسيكي، وكانت المرحلتان الأخيرتان حرّتين.
جلب المتزلجون لروسيا رابع ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين. واحتلت المركز الثاني النرويج والثالث فرنسا.
وتفوق المنتخب الروسي على المنتخب الصيني وصعد إلى المركز السابع في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين.
في الوقت الحالي، حصل الفريق الروسي على 14 ميدالية: أربع ذهبية، وأربع فضية وست برونزيات. وتراجع المنتخب الصيني (4-3-1) إلى المركز الثامن. يتصدر المنتخب الألماني (8-5-1) ترتيب الميداليات، بينما يحتل المنتخب النرويجي المركز الثاني (8-4-6)، والولايات المتحدة في المركز الثالث (5-5-1).
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