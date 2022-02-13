https://arabic.sputniknews.com/20220213/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تستبعد-هوشيار-زيباري-نهائيا-من-سباق-انتخابات-الرئاسة-1058486579.html

المحكمة الاتحادية في العراق تستبعد هوشيار زيباري نهائيا من سباق انتخابات الرئاسة

المحكمة الاتحادية في العراق تستبعد هوشيار زيباري نهائيا من سباق انتخابات الرئاسة

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، استبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير خارجية العراق الأسبق، هوشيار زيباري، من سباق انتخابات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:43+0000

2022-02-13T10:43+0000

2022-02-13T10:43+0000

العراق

العالم العربي

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".وأضافت أن "المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت، الأحد الماضي، وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.وصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو، لوكلالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".

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