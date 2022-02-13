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https://arabic.sputniknews.com/20220213/المستشار-بولس-فهمي-إسكندر-أول-مسيحي-يرأس-المحكمة-الدستورية-العليا-المصرية-1058513883.html
المستشار بولس فهمي إسكندر... أول مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا المصرية
المستشار بولس فهمي إسكندر... أول مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا المصرية
نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار سعيد مرعي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
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المستشار بولس فهمي إسكندر... أول مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا المصرية

17:10 GMT 13.02.2022
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نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار سعيد مرعي عمرو، بعد إحالة الأخير للمعاش نظرا لظروفه الصحية.
المستشار بولس فهمي إسكندر... أول مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا المصرية - سبوتنيك عربي
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