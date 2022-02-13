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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/المنتخب-الروسي-يظفر-بـ4-ميداليات-ويحتل-المركز-السابع-في-أولمبياد-بكين-1058508175.html
المنتخب الروسي يظفر بـ4 ميداليات ويحتل المركز السابع في أولمبياد بكين
المنتخب الروسي يظفر بـ4 ميداليات ويحتل المركز السابع في أولمبياد بكين
يحتل المنتخب الروسي المركز السابع في ترتيب الميداليات الأولمبية في منافسات أولمبياد بكين 2022، بعد اختتام منافسات اليوم الأحد، وفاز الرياضيون الروس بميدالية... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:18+0000
2022-02-13T15:18+0000
بكين 2022
روسيا
رياضة
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فاز فريق التزلج المكون من أليكسي تشيرفوتكين، وألكسندر بولشونوف، ودينيس سبيتسوف، وسيرجي أوستيوغوف، بالميدالية ، وفاز المتزلج على المضمار القصير كونستانتين إيفليف بالميدالية الفضية في سباق 500 متر، وفاز الرياضي إدوارد لاتيبوف بالميدالية البرونزية في المطاردة ، وجاءت المتزلجة أنجلينا جوليكوفا في المركز الثالث في الـ500 متر حيث تحصلت على البرونزية الثالثة.وفي المجموع ، حصل الفريق الروسي على 4 ميداليات ذهبية و5 فضية 8 برونزيات، ويحتل الفريق المرتبة الثانية (كمجموع إجمالي الميداليات) بـ17 ميدالية، خلف الفريق النرويجي (21 ميدالية).وجاء في الترتيب العام والذي يأخذ بالاعتبار عدد الميداليات الذهبية المراكز الثلاثة الأولى، النرويج (9-5-7) الألمان (8-5-1) والأمريكيون (6-5-1).وتستمر دورة الألعاب الأولمبية في بكين حتى 20 فبراير/ شباط الجاري.
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روسيا, رياضة

المنتخب الروسي يظفر بـ4 ميداليات ويحتل المركز السابع في أولمبياد بكين

15:18 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يحتل المنتخب الروسي المركز السابع في ترتيب الميداليات الأولمبية في منافسات أولمبياد بكين 2022، بعد اختتام منافسات اليوم الأحد، وفاز الرياضيون الروس بميدالية ذهبية وأخرى فضية بالإضافة لميداليتين برونزيتين.
فاز فريق التزلج المكون من أليكسي تشيرفوتكين، وألكسندر بولشونوف، ودينيس سبيتسوف، وسيرجي أوستيوغوف، بالميدالية ، وفاز المتزلج على المضمار القصير كونستانتين إيفليف بالميدالية الفضية في سباق 500 متر، وفاز الرياضي إدوارد لاتيبوف بالميدالية البرونزية في المطاردة ، وجاءت المتزلجة أنجلينا جوليكوفا في المركز الثالث في الـ500 متر حيث تحصلت على البرونزية الثالثة.
وفي المجموع ، حصل الفريق الروسي على 4 ميداليات ذهبية و5 فضية 8 برونزيات، ويحتل الفريق المرتبة الثانية (كمجموع إجمالي الميداليات) بـ17 ميدالية، خلف الفريق النرويجي (21 ميدالية).
وجاء في الترتيب العام والذي يأخذ بالاعتبار عدد الميداليات الذهبية المراكز الثلاثة الأولى، النرويج (9-5-7) الألمان (8-5-1) والأمريكيون (6-5-1).
وتستمر دورة الألعاب الأولمبية في بكين حتى 20 فبراير/ شباط الجاري.
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